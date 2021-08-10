Фото из архива Myslo.
Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 131 случай заболевания и 9 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за прошедшие сутки подтвердился 131 случай коронавируса, 62 человека выздоровели, 9 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 48 744 жителя региона, 41 719 вылечились, 2527 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
За последние сутки в России выявлено 21 378 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1537 (7,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 6 491 288 человек в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 792 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 166 442 человека.
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