Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 131 случай заболевания и 9 смертей

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за прошедшие сутки подтвердился 131 случай коронавируса, 62 человека выздоровели, 9 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 48 744 жителя региона, 41 719 вылечились, 2527 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

За последние сутки в России выявлено 21 378 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1537 (7,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 6 491 288 человек в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 792 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 166 442 человека.