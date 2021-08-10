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Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 131 случай заболевания и 9 смертей
Фото из архива Myslo.

Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 131 случай заболевания и 9 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за прошедшие сутки подтвердился 131 случай коронавируса, 62 человека выздоровели, 9 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 48 744 жителя региона, 41 719 вылечились, 2527 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

За последние сутки в России выявлено 21 378 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1537 (7,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. 
 
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 6 491 288 человек в 85 регионах. 
 
Также за сутки зафиксировано 792 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 166 442 человека.
 
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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