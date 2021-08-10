Девочка упала в заполненную стоками яму в Узловой: следователи начали проверку
После публикации Myslo ЧП в Красной Узловой заинтересовался Следственный комитет.
«В настоящее время следователь выехал на место происшествия (улица Андреева в Узловой. — Прим. авт.), проводятся неотложные следственные действия и мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются лица, ответственные за ведение коммунальных работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ЧП в Узловой произошло вечером 9 августа. Юлия Кострюкова, мама пострадавшей девочки, рассказала:
Юлия Кострюкова
– В тот вечер я гуляла со своими тремя детьми: мы шли в сквер неподалеку. Такие ямы, как на видео, у нас обычное явление. Половину лета их роют, постоянные порывы, в городе регулярно нет воды. Этот котлован — прямо около дороги, вокруг всё в воде, и мы никак не могли найти сухое место, чтобы перейти улицу. Немного вернулись, дети побежали вперед, я сзади шла с коляской. Внезапно я увидела, как моя 5-летняя дочка буквально исчезла из поля зрения.
Услышала, как мне закричал какой-то мужчина: «Беги быстрее, она тонет!»
Я бросила коляску, через полминуты уже была возле нее. Дочь барахталась, захлебывалась в этой жиже. Хорошо еще, что в этом году малышка научилась плавать, это дало ей шанс удержаться на поверхности. Я вытащила ее, она вся была мокрая, в шоке, ее трясло, она плакала…
Тем же вечером Юля с соседями пошла посмотреть, что это за яма. Измерили палкой глубину и ахнули: котлован метра два глубиной!
– Я не знаю, кто за это должен отвечать, но это беспредел. Моя дочь могла погибнуть! Мало того, что проблемы с водой и канализацией у нас постоянные, так еще и котлованы не огораживают.
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