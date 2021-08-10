Французская драма 90-х и новая экшн-комедия с Райаном Рейнольдсом: последние новинки от «Синема Парк»

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12 августа встречайте экшн-комедию «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом и Джоди Комер в суперформате IMAX.

«Москва слезам не верит» (18+)

С 26 августа смотрите поистине народный и оскароносный фильм Владимира Меньшова. Показы фильма после полной реставрации изображения и звука, выполненной киноконцерном Мосфильм, будут сопровождаться эксклюзивным бонусом – видеорассказом о том как создавалась эта картина. Выпуск приурочен к 40-летию награждения фильма призом американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в 1981 году.