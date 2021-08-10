Французская драма 90-х и новая экшн-комедия с Райаном Рейнольдсом: последние новинки от «Синема Парк»
У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.
Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!
«Главный герой» (16+)
«Ненависть» (18+)
15 августа специальный показ отреставрированной версии в формате 4К культового фильма Матьё Кассовица с Венсаном Касселем. Фильм представит кинокритик Алиса Таёжная (The Village, Wonderzine, Афиша Daily, PБК, КиноПоиск, Искусство кино) в формате видеоприветствия.
«Москва слезам не верит» (18+)
С 26 августа смотрите поистине народный и оскароносный фильм Владимира Меньшова. Показы фильма после полной реставрации изображения и звука, выполненной киноконцерном Мосфильм, будут сопровождаться эксклюзивным бонусом – видеорассказом о том как создавалась эта картина. Выпуск приурочен к 40-летию награждения фильма призом американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в 1981 году.