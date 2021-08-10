новости
новости
Регистрация
Французская драма 90-х и новая экшн-комедия с Райаном Рейнольдсом: последние новинки от «Синема Парк»

Французская драма 90-х и новая экшн-комедия с Райаном Рейнольдсом: последние новинки от «Синема Парк»

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

 

«Главный герой» (16+)

12 августа встречайте экшн-комедию «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом и Джоди Комер в суперформате IMAX. 
 

«Ненависть» (18+)

15 августа специальный показ отреставрированной версии в формате 4К культового фильма Матьё Кассовица с Венсаном Касселем. Фильм представит кинокритик Алиса Таёжная (The Village, Wonderzine, Афиша Daily, PБК, КиноПоиск, Искусство кино) в формате видеоприветствия. 

 

«Москва слезам не верит» (18+)

С 26 августа смотрите поистине народный и оскароносный фильм Владимира Меньшова. Показы фильма после полной реставрации изображения и звука, выполненной киноконцерном Мосфильм, будут сопровождаться эксклюзивным бонусом – видеорассказом о том как создавалась эта картина. Выпуск приурочен к 40-летию награждения фильма призом американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в 1981 году.

 

Расписание и билеты онлайн – по ссылке.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 22:35 0
Другие статьи по темам
Событие
киноСинема ПаркТула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле не будет света 11 августа
Где в Туле не будет света 11 августа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.