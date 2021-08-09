Врач расскажет тулякам о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

В среду, 11 августа, в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» состоится очередной эфир из цикла «Отвечают врачи», приуроченный к Международному дню здорового сердца.

На вопросы жителей ответит заведующая кардиологическим отделением поликлиники городской больницы №13 г. Тулы Елена Мельникова.

Свои вопросы можно задать в личных сообщениях группы или в комментариях во время трансляции.