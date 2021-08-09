новости
новости
Регистрация
Врач расскажет тулякам о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Врач расскажет тулякам о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Завотделением горбольницы № 13 станет участником прямого эфира из цикла «Отвечают врачи».

В среду, 11 августа, в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» состоится очередной эфир из цикла «Отвечают врачи», приуроченный к Международному дню здорового сердца.

На вопросы жителей ответит заведующая кардиологическим отделением поликлиники городской больницы №13 г. Тулы Елена Мельникова.

Свои вопросы можно задать в личных сообщениях группы или в комментариях во время трансляции.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 07:40 0
Другие статьи по темам
Событие
отвечают врачипрямой эфир с врачомонлайн-трансляцияответы на вопросыпрофилактика сердечно-сосудистых заболеваний
Место
Тульская областьТула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские поисковики нашли родственников красноармейца, погибшего в 1942 году
Тульские поисковики нашли родственников красноармейца, погибшего в 1942 году
Погода в Туле 10 августа: жара и небольшой дождь
Погода в Туле 10 августа: жара и небольшой дождь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.