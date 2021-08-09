Врач расскажет тулякам о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Завотделением горбольницы № 13 станет участником прямого эфира из цикла «Отвечают врачи».
В среду, 11 августа, в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» состоится очередной эфир из цикла «Отвечают врачи», приуроченный к Международному дню здорового сердца.
На вопросы жителей ответит заведующая кардиологическим отделением поликлиники городской больницы №13 г. Тулы Елена Мельникова.
Свои вопросы можно задать в личных сообщениях группы или в комментариях во время трансляции.
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