Тульские поисковики нашли родственников красноармейца, погибшего в 1942 году

Фото: ВИПК «Славный».

Представители военно-исторического поискового клуба «Славный» 25 июля во время раскопок в районе пос. Красный обнаружили останки красноармейца. Среди прочих вещей при нем был личный медальон. После тщательной экспертизы удалось установить личность его владельца.

Это Герасим Андреевич Бакулин, 1911 года рождения, уроженец Большереченского района Омской области. Был призван в армию в 1941 году, проходил службу в 872-м стрелковом полку.

Официальные данные о его судьбе разнятся: по одним документам он числится пропавшим без вести, по другим – погиб 2 апреля 1942 года под хутором Красный, тело осталось на поле боя.

Искатели нашли родственников Герасима Бакулина – в Омске живет его дочь. Сейчас представители клуба согласовывают процедуру возвращения останков героя на родину, где они будут захоронены со всеми подобающими почестями.