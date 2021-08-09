В тульском Росреестре пройдёт горячая линия

Она посвящена государственному кадастровому учёту и регистрации прав.

Специалисты Управления Росреестра по Тульской области расскажут жителям региона о нюансах государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав.

Тематическая горячая линия пройдёт в среду, 11 августа, с 10.00 до 12.00, по телефону: 30-15-82.

На вопросы абонентов будут отвечать государственные регистраторы Управления Росреестра по Тульской области.