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В тульском Росреестре пройдёт горячая линия

В тульском Росреестре пройдёт горячая линия

Она посвящена государственному кадастровому учёту и регистрации прав.

Специалисты Управления Росреестра по Тульской области расскажут жителям региона о нюансах государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав.

Тематическая горячая линия пройдёт в среду, 11 августа, с 10.00 до 12.00, по телефону: 30-15-82.

На вопросы абонентов будут отвечать государственные регистраторы Управления Росреестра по Тульской области.

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вчера, в 22:39 0
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