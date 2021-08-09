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В детских лагерях Тулы проходят нескучные финансовые каникулы
Фото: businessman.ru.

В детских лагерях Тулы проходят нескучные финансовые каникулы

Дети изучают историю денег и учатся определять фальшивые купюры.

На нескольких площадках в Тульской области дети успешно совмещают каникулы с финансовым просвещением. Занятия в летних лагерях проводятся в формате квестов, викторин и мастер-классов. В них уже приняли участие около 200 детей.

В загородном лагере «Синтетик» дети познакомились с историей денег, изучали различные финансовые термины, разгадывали ребусы и кроссворды. Вожатые лагеря провели для детей день финансовой грамотности с помощью материалов, подготовленных специалистами Тульского отделения Банка России.

В нескольких лагерях для ребят прошли занятия «Нескучное деньговедение». Школьники узнали, как определяется подлинность денег, что такое фальшивки и как поступить, если вдруг они окажутся в кошельке.

Эксперт Тульского отделения Центробанка Анна Беловинцева показала ребятам, как работает профессиональная техника. Каждый желающий смог примерить на себя роль эксперта.

– Мы познакомили детей с понятием «денежный знак», историей денег и их защитными признаками. Ребята подержали в руках старинные монеты, образцы первых ассигнаций, банкноты начала XX века – «катеньку» и «петеньку», деньги хрущевского периода, которыми расплачивались еще их бабушки и дедушки, – рассказала экскурсовод музея Тульского отделения Банка России Инна Карпова.

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Тульская область
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