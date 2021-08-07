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В Алексине в парке «Жалка» к дню города появилось Царство Кощея Бессмертного

В Алексине в парке «Жалка» к дню города появилось Царство Кощея Бессмертного

Арт-объект «Царство Кощея Бессмертного» был открыт в парке «Жалка» в рамках празднования дня города в Алексине.

Инсталляция включает в себя двухметровую скульптуру Кощея с троном и двумя дубовыми сундуками.

Презентовал арт-объект городу благотворительный фонд «Шаг в жизнь» в рамках постоянно действующей программы «Загляни в сказку». Автором деревянных скульптур стал Виктор Вагаль – мастер-краснодеревщик из Плавска.

Также в честь Дня города мастер Фонда Дмитрий Танчев провел бесплатный мастер-класс для детей – ребята погрузились в процесс создания скульптур и узнали как вырезать гуся из дерева.

«В этом году Фонд планирует проделать большую работу по наполнению парка сказочными персонажами. В работе у наших мастеров сейчас 15 богатырей, Баба Яга со ступой-космолетом и котом и Леший. Ещё планируется установить такого же Змея Горыныча, как нами был установлен в парке «Сказка» в Гусь-Хрустальном» – рассказал председатель благотворительного фонда «Шаг в жизнь» Дмитрий Крючков.

Алексин присоединился к проекту фонда «Шаг в жизнь» в 2020 году. В рамках постоянно действующей программы Фонда «Загляни в сказку» в парке уже были установлены скульптуры персонажей сказки Колобок и несколько качельных комплексов.

Ранее с фондом «Шаг в жизнь» в Алексине было подписано соглашение о совместной благотворительной деятельности на 22 стороны. Администрация МО город Алексин, общественная палата Тульской области, местные СМИ, а также коммерческие, бюджетные, культурные и образовательные учреждения договорились строить сказку вместе.

«Всеми любимый парк «Жалка» продолжает преображаться. И это результат нашей совместной большой работы. В парке появились  новые деревянные качели и деревянные скульптуры сказочных персонажей – это замечательный подарок для всех алексинцев ко Дню города. Фонд в этом году установит нам в парке еще много красивых скульптур, и в Алексине появится новое развивающее пространство в духе сказочной культуры и русского деревянного зодчества. Наших жителей, несомненно, радуют такие перемены в облике парка. Проект благоустройства «Загляни в сказку в парке «Жалка» рассчитан до 2025 года. Впереди у нас ещё много планов и я уверен, действуя сообща, у нас всё получится» – рассказал Павел Федоров, Глава администрации МО город Алексин.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:15 +3
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Алексин
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