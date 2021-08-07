«Арсенал» - «Крылья Советов»: туляки ведут 2:1

видео: Матч ТВ

82' Игра настолько интересная, что комментаторы Матч ТВ обсуждают, кто из них кого будет «хватать за грудки» после трансляции.

79' Очень трусливо играют хозяева, окопавшись в штрафной. Самарцы полностью завладели мячом и не дают ни минуты передышки обороне туляков.

75' Солдатенков получает желтую карточку за срыв атаки - схватил за футболку Луценко. А на поле у гостей появляется 16-летний Сергей Пиняев - специалисты говорят, что невероятный талант. Даже талантливее Аджоева-младшего. Можете поверить?

73' Еще одна замена у туляков: Бурлака меняют и на поле появляется Довбня.

71' Очередная ошибка Бурлака приводит к выходу один на один: Глушенков бьет крайне неточно.

67' Давиташвили и Хлусевич уходят с поля - их меняют Кангва и Ткачев.

66' Туляки вжимаются в штрафную. Есть ощущение, что «Крылья» воспользуются неуверенной игрой «Арсенала» и сравняю счет.

59' Гости прижали «Арсенал» и много владеют мячом. Туляки пытаются поймать Самару на контратаке.

53' Хлусевич врывается в штрафную гостей, но бьет вдоль ворот.

50' Гол. Самара отыгрывает один мяч - Сергеев уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

49' Глупый пенальти заработал Бурлак и получил желтую карточку.

46' Второй тайм начался с углового у ворот туляков. Зиньковского в который раз подводит техника и мяч после его подачи попадает в сетку ворот Левошова с внешней стороны. Между тем, идет проверка на пенальти - Бурлак уронил Солдатенкова.

Матч Премьер не выкладывает великолепные голы «Арсенала», поэтому вот вам пока оперативный фоторепортаж первого тайма от Алексея Пирязева:

Перерыв.

47' Гооооол! Хлусевич шикарный гол забивает в конце первого тайма. Получает пас от Смольникова с правого края, обрабатывает под удар и прошивает Ломаева.

43' Чаушич метров с 25 низом пробил по воротам Ломаева. Мяч проходит довольно далеко от створа.

41' Сарвели прощает «Арсенал» - вместо пустых ворот попадает себе в ногу и падает на газон Центрального стадиона.

38' Гости часто атакуют ворота туляков, но пока не имели реального шанса огорчить Левашова. Между тем, параллельно матчу «Арсенал» - «Крылья Советов» на одном из школьных стадионов Привокзального округа (прямо под моими окнами) проходит игра «темненьких» против «белых и красных». В некоторых моментах команды смотрятся поживее. Фото с места событий:

33' Против Сарвели грубо фолит защитник туляков - штрафной в опасной близости от ворот «Арсенала». В стенку попадает выстрел Горшкова.

31' Туляки заработали штрафной на половине поля гостей, который закончился атакой Самары. Пантелеев, плохо исполнивший стандарт, отработал и выбил мяч у Зеффана.

27' «Крылья» неожиданно разродились опасным моментом - Бурлак прозевал банальный запрос и упустил Ежова, который целился в ближний угол, но промахнулся.

23' Пауза на водопой - душно и жарко в Туле.

21' Навал самарцев закончился ничем - Зиньковский забросил мяч за ворота Левашова.

17' Онугха здорово пробил головой по воротам Левашова. Стоит отметить неуверенную игру Новосельцева - момент родился после его неудачного выноса.

15' Угловой удар у ворот «Крыльев» закончился смазанным ударом Хлусевича.

10' Смольников и Хлусевич отлично комбинируют на правом фланге. Давиташвили тоже отличается активностью. Но до ударов по воротам самарцев дело пока не доходит.

7' Гости прижали туляков к штрафной. Закончилось все неточным ударом Иванесеня.

5' Опасный штрафной. У мяча Пантелеев, но подача крайне неудачная.

3' Гоооооол! Пантелеев отдал отличный пас, а Давиташвили хлестко пробил из-за пределов штрафной прямо в угол.

1' Матч начался. Вперед, «Арсенал»!

0' Перед матчем крайнему нападающему туляков Эвансу Кангве вручили памятную футболку - за 100 проведенных матчей в составе «Арсенала».

0' Кстати, третий тур чемпионата России начался вчера: «Уфа» и «Локомотив» сыграли вничью со счетом 1:1.

0' Друзья, если вы находитесь на стадионе и почему-то решили зайти в эту новость, то делитесь фотографиями, не стесняйтесь. Или помашите нашему фотографу, если сидите рядом с прессой.

0' В рамках чемпионата России команды встречались между собой 6 раз. Четыре победы у «Арсенала», одна у «Крыльев» и один раз команды разошлись миром.

0' Стартовые составы уже известны. Отметим, что место в воротах у туляков занял Михаил Левашов. А у самарцев в основе появляется любимец ВГИКа Влад Сарвели. Атутти! Аванти, как говорится!

0' Добрый день, друзья и все те, кто по какой-то невероятной причине предпочитает текстовую трансляцию телевизионной. Сегодня тульский «Арсенал» играет дома против «Крыльев Советов» из Самары. Начало матча в 17.30. Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции. Это отличная разминка перед суперкубком Англии, в котором сегодня схлестнутся «Лестер» и «Манчестер Сити», да.