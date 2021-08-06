За помощь в розыске убийцы, сбежавшего из подмосковного ИВС, туляки могут получить 1 млн рублей

Всем, кто сообщит важную и достоверную информацию, гарантируется анонимность и безопасность.

МВД России объявило о назначении вознаграждения в сумме один миллион рублей за помощь в розыске 50-летнего Александра Мавриди, который вместе с четырьмя сокамерниками совершил побег из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра (Московская область).

Мавриди обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконном лишении свободы, а теперь ещё и в побеге из-под стражи. Вместе с ним в розыск объявлены четверо уроженцев Молдовы, обвиняемые в других преступлениях.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно обратиться по телефонам 02, 8(495) 994-50-64 и 8(495)609-77-06.