На Красном Перекопе в Туле к сентябрю появится новый транспортный узел

По плану работы должны завершиться до 15 сентября, однако подрядчик предполагает завершить объект до 31 августа.

На Красном Перекопе в Туле начался комплексный ремонт трамвайных путей. На участке от улицы Михеева до улицы Кауля (около 200 метров) сейчас ведется демонтаж старых рельсов и подготовка основания для укладки новых трамвайных путей и асфальта.

– В конце 2019 года жители домов в районе Красного Перекопа обратились с просьбой объединить остановки автобусов №55 и трамваев №12 и 13, чтобы была возможность пользоваться любым видом транспорта, – пояснил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Ярцев. – Был составлен проект строительства нового транспортного узла. Стоимость работ – 17 млн рублей.

В связи с перекладкой рельсов трамвайное сообщение с южной частью города остановлено. Сейчас трамваи ходят только до Красного Перекопа. Для удобства жителей с южной части города до Восточной автостанции и обратно ходят автобусы. Также увеличено на пять единиц количество маршруток №55 и 34. На время производства работ конечная маршрута №8 будет перенесена со станции Восточной на Красной Перекоп.

По условиям контракта, работы должны завершиться до 15 сентября. Однако предполагается, что подрядчик закончит работы до 31 августа. Планируется, что первый трамвай проедет здесь к 1 сентября, а автобусы – к концу месяца.