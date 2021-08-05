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ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов от Партии пенсионеров в депутаты Госдумы

ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов от Партии пенсионеров в депутаты Госдумы

Решение принято членами Избирательной комиссии Российской Федерации единогласно.

Федеральную часть партийного списка участников избирательной кампании представляют председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков и его заместители — Владимир Ворожцов и Андрей Широков.

Всего в федеральную часть списка вошли 277 кандидатов. Партийный список в нашем регионе возглавила рязанка Наталья Владимировна Рубина. Напомним, что Тульская область вошла в межрегиональный партийный список вместе с Липецкой, Калужской, Рязанской и Тамбовской областями.

В Тульском одномандатном избирательном округе № 183 Партию пенсионеров представит Владимир Николаевич Ростовцев. В Новомосковском одномандатном округе № 184 — Николай Владимирович Огольцов.

«Для многих тысяч наших однопартийцев сегодняшнее решение крайне важно. Так как Партия выработала решения, которые могут позволить, на наш взгляд, значительно улучшить жизнь старшего поколения. И дать уверенность в будущем всем остальным возрастным группам. Кампания будет напряженной. Но принципиальность и ответственность ЦИК позволит провести ее с наилучшими результатами и меньшими замечаниями со стороны избирателей», — уверен Владимир Бураков.

Напомним, что выборы в Государственную Думу восьмого созыва назначены на 19 сентября — единый день голосования. Но проходить они будут в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Партия пенсионеров имеет право участвовать в выборах в Государственную Думу без сбора подписей. Такая «парламентская льгота» предоставлена в связи с наличием у Партии по итогам предыдущих выборов фракций в 12 региональных парламентах.

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вчера, в 23:55 −5
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