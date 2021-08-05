Как узнать данные соседа по дому или даче, не выходя из дома: инструкция Росреестра

Узнать данные собственника объекта недвижимости можно, не выходя из дома. Достаточно знать адрес или кадастровый номер объекта. Данные владельца могут понадобиться для продажи или покупки участка или квартиры, при присоединении земельного участка или возмещении ущерба, уточняют специалисты Кадастровой палаты по Тульской области.

Найти хозяина жилья или коммерческой недвижимости можно по адресу несколькими способами: оформить заявку на получение выписки из ЕГРН онлайн на официальном сайте Росреестра или в офисе МФЦ, обратиться в ЖЭК за архивными данными (не ранее 1998 года). В последнем случае для получения справки о хозяевах объекта необходимо подготовить документы, подтверждающие личность заявителя.

Если документ необходим самому владельцу – следует обратиться в Бюро Технической инвентаризации. На едином портале Росреестра есть раздел «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». Там представлены разные способы получения справки – по кадастровому или условному номеру, по ограничениям и правам, по точному адресу.

Воспользоваться сервисом можно, соблюдая несложную инструкцию:

Введите имеющиеся данные в поле поиска, нажмите «Сформировать запрос».

В появившемся окне нажмите на подсвеченный синим цветом адрес объекта недвижимости.

Затем нажмите на раздел «Права и ограничения».

После этого перед заявителем появится справочная информация. В ней будет указано, есть ли у объекта недвижимости законный владелец, а также будет содержаться номер и дата. Располагая этими данными, можно заказывать выписку из ЕГРН для получения более подробных сведений.