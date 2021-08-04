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Какая погода ждет нас в августе?

Какая погода ждет нас в августе?

Прогноз для жителей Центральной России составил Центр погоды ФОБОС.

По окончательным данным июль-2021 для москвичей и жителей соседних регионов стал довольно теплым и сухим: на 2,5° превысил норму по теплу, а по количеству осадков недобрал 65% от положенного за месяц.
 
Какой же август ждет жителей Центральной России? Метеорологи говорят: противоположный июлю. Дождливый и умеренно теплый. Лето идет на спад…
По долгосрочным прогнозам, среднемесячная температура воздуха в августе будет либо соответствовать норме или все же превысит ее, но на символические 0,3−0,8°.
 
Причем теплее будет именно в первой декаде, в отдельные дни по прогнозам, возможна и 30-градусная жара.
 
Но к середине месяца лето пойдет на спад — температурные показатели вернутся в климатическое русло. Ночами будет существенно холоднее: до +8…+13°, днем всего +18…+23°. 
 
По предварительным оценкам, климатическую границу сезонов природа перейдет примерно к 25 августа, когда среднесуточная температура воздуха становится ниже +15°.
 
Последний раз этим летом комфортно можно будет ещё искупаться в следующие выходные, после чего температура воды окажется ниже +20°.
 
Август, по всей видимости, будет относительно дождливым: месяц «вернет долг» за засушливую середину лета. 
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:00 0
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Тульская область
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