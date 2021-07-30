Мастер на фрилансе: сколько нужно потратить на инструмент, чтобы начать работу на себя

Сколько могут зарабатывать представители популярных рабочих профессий, работая на себя? На какую сумму необходимо приобрести базовый реквизит?

Исследованию подверглись следующие профессии: плотник, кровельщик, сантехник, маляр-штукатур, электрик, плиточник, автомеханик, каменщик, электрогазосварщик, монтажник окон ПВХ и сборщик мебели.

Оказалось, вышеуказанным специалистам на приобретение нужных инструментов и материалов нужно потратить около 20% от предполагаемого дохода. Но есть и исключения. Например, у сантехника первоначальные вложения в инструмент составят 41% от своего потенциального заработка.

Меньше всего расходов на инвентарь у маляра-штукатура — 2% от месячного дохода.

Среднемесячный доход плотника при работе на себя составляет 110 000 рублей. Для начала работы профессионалу необходимо приобрести реквизит на сумму в 10 раз меньше, чем он может получить за месяц, — 10 763 рубля. Самым дорогим инструментом в таком наборе станет топор. Стоимость наиболее популярной позиции на сайте маркетплейса составляет 3179 рублей. Дешевле всего плотнику обойдутся стамеска и долото — по 274 рубля соответственно.

Столько же (110 000 рублей) в месяц может заработать кровельщик, работающий не по найму. Специалисту предстоит купить необходимые для работы инструменты на сумму 20 836 рублей, среди которых гильотинные ножницы (11 950 рублей), кровельная рамка (3600 рублей), а также резак (1419 рублей) и ножницы по металлу (1088 рублей).

120 000 рублей в месяц сможет получить сантехник, который работает на себя. На покупку необходимого реквизита представитель этой профессии потратит около 41% от своего месячного заработка — 49 018 рублей. Самым дорогим инструментом в этом списке станет труборасширитель, который стоит 32 507 рублей, а самым дешевым — ножовка по металлу. Ее стоимость составляет 86 рублей.

Маляр-штукатур в среднем за месяц может заработать 120 000 рублей, работая на себя. На покупку необходимого реквизита он потратит чуть больше 2300 рублей. Дороже всего маляру обойдется приобретение уровня для измерения горизонтальных поверхностей (около 688 рублей), дешевле — кисть (40 рублей).

Самозанятому электрику доступен ежемесячный доход в 120 000 рублей. Для начала работы ему предстоит потратить 5394 рубля на покупку необходимого оборудования. Самый дорогой инструмент в этом наборе — штангенциркуль. Стоимость наиболее популярного товара составляет чуть больше 1500 рублей. Меньше всего электрику придется заплатить за индикаторную отвертку, которая стоит в среднем 85 рублей.

Плиточник-облицовщик, работающий не по найму, в среднем может заработать 120 000 рублей в месяц. Чтобы приобрести необходимый для работы инвентарь, ему придется потратить 7% от ежемесячного заработка — 8467 рублей. Самым дорогим инвентарем в наборе мастера станет ручной плиткорез, стоимость которого составляет примерно 6200 рублей.

Автомеханику, работающему на себя, доступен ежемесячный доход в 150 000 рублей. Покупка оборудования для начала работы обойдется такому специалисту в 5831 рубль. Больше всего ему предстоит потратить на набор отверток (1197 рублей) и кернер (1000 рублей).

Столько же в месяц может получать самозанятый каменщик (150 000 рублей). Для начала работы мастеру предстоит приобрести рабочий реквизит на сумму в 35 раз меньше, чем его потенциальный месячный заработок. Самым дорогим приобретением станет угломер, который стоит 963 рубля, а самым дешевым — разметочный шнур. Его стоимость составит 51 рубль.

Электрогазосварщик, работая на себя, за месяц может заработать 150 000 рублей. Этому специалисту набор реквизита обойдется в 31 845 рублей, что составит 21% от его месячного заработка. Больше всего мастеру придется потратить на приобретение сварочных проводов, которые в среднем стоят около 11 311 рублей.

Заработная плата самозанятого монтажника окон ПВХ составляет 160 000 рублей в месяц. Для начала профессиональной деятельности ему необходимо приобрести реквизит на сумму 7949 рублей. Самая дорогая позиция в этом списке — напильники (2 603 рубля), дешевая — металлическая щетка (93 рубля).

Сборщик мебели, работающий не по найму, в месяц сможет получить за свою работу 200 000 рублей. Для покупки необходимых инструментов и материалов мастеру придется потратить 7% от ежемесячного заработка — 13 837 рублей. Самыми дорогими инструментами среди реквизита станут мебельный степлер (5690 рублей), а также дрель-шуруповерт (4124 рубля).

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