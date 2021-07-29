Где в Туле 30 июля отключат электроэнергию

30 июля специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Майская, 4,

ул. Вильямса, 42, 38,

ул. Кислородная, 1−27,

ул. Огарёва, 2−24 (чётн.),

ул. Кауля, 76−102 (чётн.),

ул. П. Алексеева, 68−76 (чётн.), 55-а-59-а (нечётн.),

ул. Р. Лозинского (Дивизионная), 1−35 (нечётн.), 2−28 (чётн.),

ул. Л. Толстого 77,

п. Октябрьский, 60, 124, 101-а, 138-б, 154-а, 154-б, 101−125, 180−184, 190,

п. С.-Овсянниково, 2-а,

ул. Агеева, 1-а, 1-б, 1-в,

пр. Ленина, 82,

ул. Агеева/пр. Ленина (подземный переход),

Красноармейский пр., 22, 24.