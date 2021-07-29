Где в Туле 30 июля отключат электроэнергию
Публикуем список адресов.
30 июля специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:
- ул. Майская, 4,
- ул. Вильямса, 42, 38,
- ул. Кислородная, 1−27,
- ул. Огарёва, 2−24 (чётн.),
- ул. Кауля, 76−102 (чётн.),
- ул. П. Алексеева, 68−76 (чётн.), 55-а-59-а (нечётн.),
- ул. Р. Лозинского (Дивизионная), 1−35 (нечётн.), 2−28 (чётн.),
- ул. Л. Толстого 77,
- п. Октябрьский, 60, 124, 101-а, 138-б, 154-а, 154-б, 101−125, 180−184, 190,
- п. С.-Овсянниково, 2-а,
- ул. Агеева, 1-а, 1-б, 1-в,
- пр. Ленина, 82,
- ул. Агеева/пр. Ленина (подземный переход),
- Красноармейский пр., 22, 24.
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