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Где в Туле 30 июля отключат электроэнергию

Где в Туле 30 июля отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

30 июля специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • ул. Майская, 4,
  • ул. Вильямса, 42, 38,
  • ул. Кислородная, 1−27,
  • ул. Огарёва, 2−24 (чётн.),
  • ул. Кауля, 76−102 (чётн.),
  • ул. П. Алексеева, 68−76 (чётн.), 55-а-59-а (нечётн.),
  • ул. Р.  Лозинского (Дивизионная), 1−35 (нечётн.), 2−28 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого 77,
  • п. Октябрьский, 60, 124, 101-а, 138-б, 154-а, 154-б, 101−125, 180−184, 190,
  • п. С.-Овсянниково, 2-а,
  • ул. Агеева, 1-а, 1-б, 1-в,
  • пр. Ленина, 82,
  • ул. Агеева/пр. Ленина (подземный переход),
  • Красноармейский пр., 22, 24.
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