На трассе «Дон» под Тулой «Газель» въехала в стоящий на обочине Renault
Пострадал водитель легковушки, он госпитализирован с травмами.
В минувшую субботу, 24 июля, в 20.50, на 182-м километре трассы «Дон» в Венёвском районе 21-летний молодой человек, управляя фургоном «Газель», врезался в стоящий на обочине Renault Megane.
По предварительным данным, 41-летний водитель иномарки внезапно открыл дверь, чтобы выйти на проезжую часть. Его госпитализировали с различными травмами.
Другие статьи по темам