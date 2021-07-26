новости
новости
Регистрация
На трассе «Дон» под Тулой «Газель» въехала в стоящий на обочине Renault

На трассе «Дон» под Тулой «Газель» въехала в стоящий на обочине Renault

Пострадал водитель легковушки, он госпитализирован с травмами.

В минувшую субботу, 24 июля, в 20.50, на 182-м километре трассы «Дон» в Венёвском районе 21-летний молодой человек, управляя фургоном «Газель», врезался в стоящий на обочине Renault Megane.

По предварительным данным, 41-летний водитель иномарки внезапно открыл дверь, чтобы выйти на проезжую часть. Его госпитализировали с различными травмами.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 19:44 +2
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавариястолкновение автомобилейпроисшествие
Место
Тульская областьВеневский район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки выступили против введения в городе covid-free зон
Туляки выступили против введения в городе covid-free зон
Как избежать бешенства: в Тульской области животные покусали 2250 человек
Как избежать бешенства: в Тульской области животные покусали 2250 человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.