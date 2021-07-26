На трассе «Дон» под Тулой «Газель» въехала в стоящий на обочине Renault

Пострадал водитель легковушки, он госпитализирован с травмами.

В минувшую субботу, 24 июля, в 20.50, на 182-м километре трассы «Дон» в Венёвском районе 21-летний молодой человек, управляя фургоном «Газель», врезался в стоящий на обочине Renault Megane.

По предварительным данным, 41-летний водитель иномарки внезапно открыл дверь, чтобы выйти на проезжую часть. Его госпитализировали с различными травмами.