Топ-5 недели: Алексей Дюмин идет на выборы губернатора

А еще старт «Арсенала» в Премьер-лиге, героические морпехи и новый Центр для одаренных детей в Тульской области

Алексей Дюмин пойдет на выборы губернатора Тульской области

Определился первый кандидат в губернаторы Тульской области. Документы для выдвижения в избирательную комиссию региона подал действующий руководитель области Алексей Дюмин. Он выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

– В течение прошедших пяти лет было многое сделано, чтобы регион развивался опережающими темпами, чтобы жизнь туляков становилась комфортнее и лучше. На днях мы представили жителям новую Программу развития области до 2026 года. Планы масштабные, и теперь предстоит воплотить их в жизнь. А кому — решат избиратели 19 сентября 2021 года, — прокомментировал свое решение Алексей Дюмин.

Процедура выдвижения кандидатов на должность губернатора Тульской области завершится 4 августа. Затем в течение нескольких дней кандидаты должны будут представить в областную избирательную комиссию документы для регистрации.

Кандидатам-самовыдвиженцам необходимо собрать подписи в поддержку выдвижения в количестве 2% от числа зарегистрированных избирателей. В Тульской области это 23 363 подписи.

Впервые местное законодательство предусматривает возможность сбора подписей с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», но не более 25% от общего необходимого количества подписей избирателей.

Выборы губернатора Тульской области пройдут в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

4000 наблюдателей

На заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тульской области определено, что тульская Общественная палата направит на избирательные участки более 4000 наблюдателей, которые не связаны с конкретной политической партией или кандидатом, а представляют общество в целом.

Все они прошли обучение для обеспечения прозрачности избирательного процесса и могут качественно работать на избирательных участках. Подготовка кандидатов в наблюдатели стала одной из ключевых задач общественного штаба по наблюдению за выборами и Общественной палаты Тульской области.

В этом году на 573 избирательных участках будут установлены системы видеонаблюдения. На таких участках пройдет голосование 75% избирателей региона. Участки с наибольшим количеством избирателей оборудуют КОИБами, будут задействованы все имеющиеся в облизбиркоме комплексы. А технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с QR-кодом поможет более оперативно выгрузить данные в систему «ГАС Выборы», что, в свою очередь, позволит сократить время подведения результатов голосования.

Прием документов от кандидатов в наблюдатели будет проходить до 15 сентября.

Памятник героическим морпехам

В Тульской области увековечен подвиг воинов 116-й отдельной морской стрелковой бригады. Это воинское соединение было сформировано в 1942 году в Калуге, которая в тот период входила в Тульскую область, в основном из добровольцев Тихоокеанского флота.

Кроме дальневосточников в состав бригады входили жители Иркутской, Московской, Курганской, Астраханской, Пензенской, Тульской областей, Марийской, Татарской, Бурятской республик. Морпехов переодели в общевойсковое обмундирование, доукомплектовали состав, однако каждый из них оставил при себе бескозырку, тельняшку, якоря и другие морские символы.

Это красивейшее место Среднерусской возвышенности у излучины рек Ока и Зуша и на стыке Тульской и Орловской областей имело стратегическое значение. Отсюда открывался прямой путь на Орел. На одном берегу были советские войска, на другом – немцы, которых в результате контрнаступления под Москвой оттесняли всё дальше от столицы.

116-я бригада пришла в эти места в декабре 1942 года в составе 6000 человек. Ей дали приказ захватить и удерживать этот рубеж. Позиционно просматриваемая на несколько километров равнина и высокий противоположный склон были невыгодны для захвата плацдарма. Расчет был на внезапность, силу и геройство морпехов. 13 февраля 1943 года началось сражение, не прекращавшееся более двух недель. Бригада потеряла в боях более половины своего численного состава, в том числе 1009 человек убитыми и пропавшими без вести. Плацдарм ценой многих жизней был захвачен и впоследствии использован для наступления и освобождения русской земли от захватчиков. Здесь был один из участков, откуда началось сражение Орловско-Курской дуги.

В ночь на 24 февраля 1943 года обескровленная 116-я бригада была отведена в тыл. Тела погибших искатели поднимают в этих местах до сих пор. В этом году в Арсеньевском районе также работает поисковая экспедиция.

На противоположном берегу, в Орловской области, памятник героическим морякам был установлен давно. Теперь такой памятный знак есть и у нас.

В Новомосковске будет Центр для одаренных детей

В Тульской области сейчас работают два Центра одаренных детей – на базе Тульской областной детской музыкальной школы имени Г. З. Райхеля и Яснополянской школы им. Л. Н. Толстого. Еще один Центр одаренных детей под названием «Созвездие» начали строить год назад в Новомосковске. Он должен стать ключевым звеном региональной системы поддержки юных талантов.

Его задача – быть ориентиром для каждой школы, задавать современные стандарты по углубленному преподаванию разных предметов. Основные направления, по которым будет вестись обучение в центре, – естественно-научное, математическое и цифровое. Для хорошей физической подготовки учеников здесь будет создана вся необходимая спортивная инфраструктура.

В настоящее время центр готов примерно на треть. Одновременно ведутся работы по возведению двух отдельных зданий на 200 человек: школы-интерната и физкультурно-оздоровительного комплекса. В здании школы идет бетонирование стен и колонн четвертого этажа, выполняется кладка наружных стен первого и второго этажей, идет устройство кровли, внутренних и наружных инженерных сетей. В здании ФОКа – бетонирование стен и колонн над цокольным этажом, чаши бассейна и гидроизоляция цокольного этажа.

Стройплощадку новомосковского центра «Созвездие» посетил губернатор Алексей Дюмин. Он рекомендовал нарастить темпы строительства, и поручил оказать подрядчику необходимое содействие, держать ход работ на контроле. Губернатор отметил, что центр должен быть сдан в срок.

Надежда Школкина – Новомосковцы достойны комфортной современной среды для проживания, – прокомментировала итоги встречи уполномоченный представитель губернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления Надежда Школкина. – Алексей Геннадьевич уделил внимание контролю очень важных сфер: программе переселения, благоустройству придомовых территорий, благоустройству городского пространства. Преображается центр города. Уверена, что новомосковцы получат жемчужину, центр притяжения, куда люди захотят приходить семьями, с детьми, близкими. А жилье для переселенцев – это и красивая комплексная застройка территории, и комфортное жилье. Спасибо огромное строителям и вообще всем, кто делает жизнь новомосковцев красивой и уютной.

«Арсенал» забил, но проиграл

Тульский «Арсенал» начал масштабную перестройку состава. За короткое межсезонье в команду пришли, с учетом вернувших из аренды, десять футболистов.

Фактически сейчас строится новая команда. В последние дни перед стартом чемпионата состав оружейников пополнили еще трое – футболист сборной Грузии Зурико Давиташвили, защитник Игорь Смольников, известный по выступлениям за «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Краснодар», сербский игрок Урош Радакович.

Сразу пять новичков вышли и на стартовую игру чемпионата – в Москве с «Локомотивом». Из-за коронавирусных ограничений этот матч прошел без зрителей. Первый гол туляков в сезоне организовали новички. Давиташвили и Степанов быстрым перепасом вывели на завершающий удар Сергея Ткачева, и тот не промахнулся. Победный счет против одного из сильнейших клубов лиги тульская команда удерживала 80 минут. Однако в концовке, после удаления защитника Сокола, хозяева поля переломили течение матча и победили – 3:1.

На предстоящей неделе «Арсенал» сыграет на своем стадионе с казанским «Рубином».