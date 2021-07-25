Тульские спортсмены на Олимпиаде в Токио: за кого болеть?

На фото Тамара Дронова, Александр Дубченко, Диана Климова и Гульназ Хатунцева.

В Токио продолжаются летние Олимпийские игры. В окончательный состав российской команды вошли 335 спортсменов, среди них есть и тульские.

Напомним, за наш регион будут выступать пять спортсменов. Это велогонщики команды Marathon-Tula Cycling Team. В велоспорте на треке в составе спринтерской группы будут заявлены Александр Дубченко, в составе темповой — Гульназ Хатунцева и Диана Климова. В велоспорте на шоссе единственная гонщица от России — Тамара Дронова.

Кстати, Дронова уже завершила выступление на Олимпиаде. Сегодня, 25 июля, она стала 39-й в женской групповой гонке на шоссе.

Тульский пловец Иван Гирев заявлен на дистанции 200 метров вольным стилем.

Кроме того, в составе олимпийской сборной есть уроженка Ясногорска — велогонщица Анастасия Войнова. Она будет представлять Москву.

Уроженец Тулы велогонщик Иван Гладышев также будет выступать за столицу.



Фото: http://cska.ru.

Еще один туляк борец греко-римского стиля Сергей Семенов будет выступать за Москву и Краснодарский край.