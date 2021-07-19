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В Тульской области на продажу выставлен детский сад

В Тульской области на продажу выставлен детский сад

Частники хотели подарить его администрации, но местные чиновники отказались.

В Щекинском районе на продажу выставлен детский сад в селе Карамышево. Кирпичное здание с ремонтом всех функциональных, складских и подсобных помещений оценивают в 6 500 000 рублей. Общая площадь строений – 2000 кв. м. 

Напомним, в апреле мы писали, что в редакцию Myslo обратились жители Карамышево — в населенном пункте закрылся единственный детский сад. Ближайший находится в 10-15 км, и чтобы добраться туда к открытию, родители вынуждены будить детей в 5-6 утра.

Собственник детского сада, племзавод «Новая жизнь», вынужден был его закрыть, так как детей дошкольного возраста у работников предприятия практически нет: детский сад построили в 1986 году именно для сотрудников «Новой жизни».

– Руководство предприятия захотело подарить здание садика администрации Щекинского района, так как не может пустить к себе всех детей поселка из-за отсутствия необходимой лицензии, но те наотрез отказались. Говорят, что нужен ремонт на 36 миллионов рублей, а такие траты не предусмотрены, – рассказывали жители села Myslo.

В администрации карамышевцам заявляли, что будут продолжать вести переговоры с собственником детского сада о разработке проектно-сметной документации на реконструкцию, о проведении реконструкции, прохождении экспертизы и передаче части здания с выделенным земельным участком в муниципальную собственность, но, видимо, так и не смогли достичь компромисса.

– Вопрос о продаже открытый – сейчас здание на торгах, потому что пока мы не смогли достичь взаимопонимания с администрацией. Кто знает, что будет завтра, – сказал Myslo представитель «Новой жизни». 

В настоящий момент чиновники призывают карамышевцев не расстраиваться и обещают, если что, построить взамен закрытого садика новый – модульный. 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:20 −1
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