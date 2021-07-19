Тульский комик Роман Юнусов снялся в шоу «Форт Боярд»

Фото предоставлено телеканалом СТС.

Во Франции стартовали съемки новых выпусков приключенческого шоу СТС «Форт Боярд», прошлый сезон которого посмотрел каждый пятый телезритель страны. За сокровища форта поборются актеры, ведущие, музыканты и популярные блогеры, в том числе актер, комик и телеведущий туляк Роман Юнусов.

Ведущим телепроекта стал актер Сергей Бурунов.

Перед съемками все участники шоу прошли десятидневный карантин – только на таких условиях съемочной группе удалось получить специальное разрешение на въезд во Францию, которая закрыта для российских туристов.

Первый эфир телепроекта «Форт Боярд» на французском телевидении состоялся летом 1990 года. Игра транслируется более чем в тридцати странах. Местом съемок приключенческого шоу стал одноименный форт, построенный по приказу Наполеона недалеко от торгового порта Рошфор. По легенде на протяжении двухсот лет старец Фура скрывал деньги в сокровищнице крепости. В каждом выпуске герои ищут ключи, спрятанные в комнатах с ловушками, чтобы в финале собрать слово-пароль и открыть сокровищницу, охраняемую тиграми.