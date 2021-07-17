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Метеопредупреждение: На Тульскую область надвигается гроза

Метеопредупреждение: На Тульскую область надвигается гроза

Непогода может накрыть регион в ближайшие часы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три часа в регионе ожидается гроза. Порывы ветра могут достигнуть 12−17 м/с. Непогода задержится до конца суток.

В Тульской области объявлен желтый уровень погодной опасности:

МЧС России обращает внимание туляков, что ведомство не прогнозирует метеоусловия, а «рассчитывает риски в соответствии с прогнозом, полученным от Росгидрометцентра».

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:25 +2
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