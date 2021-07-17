«Накажи автохама»: неправильные парковщики – они такие!

Представляем вашему вниманию очередную подборку снимков от наших читателей, которые сфотографировали автомобили, по их мнению нарушающие правила парковки. За действия некоторых водителей реально очень стыдно!

«Здравствуйте! Вот так паркуются на кустарниках во дворе дома 29 по ул. Ершова. Время съемки 5 июля 2021, в 7:45 утра», - написал нам А. С.

«7 июля 2021, в 11:30 утра. У дома №27 по ул. Фрунзе автомобиль Renault, госномер Т903УН 71 припарковался на тротуаре и перекрыл проезд по пандусу», - написала наша читательница Елена.

«Парковка на тротуаре. 8 июля 2021 года. 23 часов 01 минут. Калужское шоссе 1А», - возмущен Андрей З. «Парковка перед подъездом. Тула, ул. Новомосковская, 25, шестой подъезд. Время съемки 12 июля 2021 года, 12.45», - сообщила Екатерина А. «Тула, ул. Волкова 1, корпус 2. Черный автомобиль снят 10 июля, второй 15 июля», - написал Роман. «Во дворе в поселке Плеханово, на ул. Заводской, рядом с домами 1, 2, 3, и 4 обнаглевший водитель ставит свой MAN. На замечания не реагирует, всех посылает. Обращение в ДПС результата не дали - экипаж так ни разу и не приехал! Снято 14 июля 2021 года, в 19.48», - возмущен наш читатель Андрей.

«Паркуются прямо на пешеходных дорожках. 13 июля 2021 года, ул. Первомайская 24, в 19.58», - написала читательница.

«Тула, пересечение ул. Гоголевской и ул. Софьи Перовской. Заехал под «кирпич» и встал «против шерсти». Снято 14 июля 2021 года, в 9.53 утра», - сообщил пользователь нашего сайта Lexus650.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей! Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно). Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно. Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

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