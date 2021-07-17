Как в Туле спасали моржей: видео

Двух тихоокеанских моржей благополучно отправили из Тулы в Краснодарский край. Напомним, сотрудникам МЧС пожарной части № 2 сегодня пришлось выполнять необычную миссию — спасать от перегрева морских животных. Их везли из Ярославской области на Утришскую морскую станцию института проблем экологии и эволюции Российской академии наук, но по пути случилось ЧП — в машине сломался рефрижератор.

В Туле сотрудники МЧС спасли от перегрева двух моржей: фоторепортаж

В течение 5,5 часов пожарные поливали моржей водой.

Как сообщает корреспондент Myslo, животных с помощью погрузчика переместили из неисправной машины в исправную. Осуществляли «операцию» на территории предприятия «Уникум Пласт Тула» на Алексинском шоссе.

Алексей Тимшин, ведущий инженер института проблем экологии и эволюции Российской академии наук, поблагодарил руководство компании за помощь.

Как спасали моржей, смотрите в нашем специальном видео: