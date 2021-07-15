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В Тульской области ФСБ, СК и налоговики пресекли деятельность преступной группы по созданию фирм-однодневок

В Тульской области ФСБ, СК и налоговики пресекли деятельность преступной группы по созданию фирм-однодневок

С целью ухода от налогов они регистрировали фирмы на подставных людей. Возбуждены уголовные дела.

На территории Тульской области в ходе крупномасштабных следственно-оперативных мероприятий пресечена деятельность преступной группы, специализирующейся на создании фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Мероприятия проводили сотрудники тульского УФСБ, СУ СК РФ по Тульской области, Привокзальной прокуратурой и областным УФНС. 

Выяснилось, что участниками преступной группы на постоянной основе регистрировались юридические лица на подставных номинальных людей, которые не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности, а использовались в схемах так называемого бумажного НДС, то есть незаконной минимизации налогов путем формального документооборота.

При проведении обысков по месту жительства подозреваемых и в офисах по месту осуществления деятельности обнаружены и изъяты, в частности, 17 печатей юридических лиц, которые являлись участниками схемных операций, направленных на незаконную оптимизацию налогов.

По фактам незаконных созданий юридических лиц возбуждено два уголовных дела по п. б ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению и задержанию иных лиц, причастных к преступной деятельности, а также выявлению дополнительных эпизодов.

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Тула
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