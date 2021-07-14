14 июля губернатор представит тулякам Программу развития региона на ближайшие пять лет
Презентация пройдет в 13.00 в «Октаве». Как будет развиваться Тульская область до 2026 года, можно узнать из прямой трансляции на «Первом Тульском».
Программа получила название «Тульская область — Территория развития и успеха».
Прямая трансляция мероприятия состоится на телеканале «Первый Тульский». Начало в 13.00.
Напомним, в начале года Алексей Дюмин поставил задачу экономическому блоку правительства начать формирование программы. В апреле был завершен первый этап работы над новой стратегией региона. Проведено более 30 мероприятий с участием экспертов и представителей общественности на региональном уровне и 44 — в муниципалитетах.
Как и предыдущая Программа развития «Земля силы и талантов», новая стратегия разрабатывалась в режиме широкого общественного диалога. Эксперты и активные жители подали более 3,2 тыс. предложений, за которые на сайте программа71.рф проголосовало более 103 тысяч человек.