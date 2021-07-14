новости
новости
Регистрация
14 июля губернатор представит тулякам Программу развития региона на ближайшие пять лет
Фото из архива.

14 июля губернатор представит тулякам Программу развития региона на ближайшие пять лет

Презентация пройдет в 13.00 в «Октаве». Как будет развиваться Тульская область до 2026 года, можно узнать из прямой трансляции на «Первом Тульском».

Программа получила название «Тульская область — Территория развития и успеха».

Прямая трансляция мероприятия состоится на телеканале «Первый Тульский». Начало в 13.00.

Напомним, в начале года Алексей Дюмин поставил задачу экономическому блоку правительства начать формирование программы. В апреле был завершен первый этап работы над новой стратегией региона. Проведено более 30 мероприятий с участием экспертов и представителей общественности на региональном уровне и 44 — в муниципалитетах.

Как и предыдущая Программа развития «Земля силы и талантов», новая стратегия разрабатывалась в режиме широкого общественного диалога. Эксперты и активные жители подали более 3,2 тыс. предложений, за которые на сайте программа71.рф проголосовало более 103 тысяч человек.

 

 

Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:00 −15
Другие статьи по темам
Люди
губернатор Тульской области Алексей Дюмин
Прочее
губернаторПрограмма социально-экономического развития Тульской областиТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На улице Новотульской «Делимобиль» проломил бетонную стену
На улице Новотульской «Делимобиль» проломил бетонную стену
«Опять местные канализацию слили...»: жители Косой Горы сообщают о загрязнении пруда
«Опять местные канализацию слили...»: жители Косой Горы сообщают о загрязнении пруда
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.