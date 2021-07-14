«Опять местные канализацию слили...»: жители Косой Горы сообщают о загрязнении пруда

В блоге «Народный журналист» появился пост о загрязнении пруда на Верхней Стрекаловке в поселке Косая Гора. Автор Lu1978 пишет:

- Опять жители частных домов по ул. Луговая поселка Косая Гора слили канализацию! Ещё вчера тут плавали четыре семьи уток. Теперь уток, наверное, больше не будет. Вот такая сейчас экологическая обстановка на пруду, где 20 лет назад ещё купались люди и жили раки.

Напомним, ранее в блоге «Народный журналист» жители деревни Ясная Поляна забили тревогу: водитель-лихач повредил запорную арматуру, из-под земли забил фонтан, а в местном пруду Полторы понизился уровень воды. По нашим данным, к решению проблемы уже подключилась администрация.

Также ранее жители Октябрьского поселка сообщили о том, что автостанция «Северная» в Заречье сливает неочищенные стоки в местный пруд.

Специалисты министерства природных ресурсов и экологии Тульской области провели расследование после публикации Myslo. Выяснилось, что автостанция действительно осуществляла сброс неочищенных сточных вод при отсутствии решения о пользовании водным объектом. По статье 7.6 КоАП РФ должностному лицу грозит штраф от 50 000 до 100 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.