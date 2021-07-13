ГИБДД призывает водителей воздержаться от дальних поездок и не оставлять детей одних в машине

Фото из архива Myslo.

Это из-за аномальной жары, которая установилась в регионе.

По прогнозам Гидрометцентра, на территории Тульской области ожидается жаркая погода — температура воздуха будет более 32 градусов. В связи с этим возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Госавтоинспекция Тульской области призывает водителей быть аккуратнее на дороге в жаркую погоду и, по возможности, воздержаться в эти дни от дальних поездок.

Повышенная температура несет в себе ряд опасностей для автомобилистов, поэтому в эти дни нужно быть предельно внимательными и осторожными на дороге. Прежде всего, следует заблаговременно проверить техническое состояние машины, особенно если планируется дальняя поездка. посмотреть, как работают системы кондиционирования и электроника, проверить состояние аккумулятора, чтобы избежать его «закипания» на дороге.

Скорость движения на каждом участке дороги необходимо выбирать исходя из интенсивности движения, дорожного покрытия, погодных условий, состояния транспортного средства, времени суток. При высокой скорости сужается поле зрения — это так называемый тоннельный эффект. Повышается вероятность не успеть среагировать на внезапное препятствие на дороге.

Чтобы избежать аварий на дороге, сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют в жаркую погоду обязательно возить в машине несколько бутылок прохладительных напитков, особенно если в салоне находятся дети, а также обязательно возить с собой соответствующие медикаменты.

При малейшем недомогании нужно незамедлительно остановиться, выпить воды, умыться, при необходимости принять лекарства. Если состояние не улучшится, то возвращаться за руль и самостоятельно продолжать путь не стоит.

Парковать автомобиль следует в тени, но если это невозможно, то рекомендуется закрывать лобовое стекло специальным экраном, а приборную панель — простым полотенцем.

Не оставляйте в закрытой машине детей, даже на короткое время. Есть вероятность получить в авто тепловой удар, поскольку закрытая машина накаляется от жары очень быстро.

Если сотрудники ГИБДД заметят ребенка, закрытого в машине, или получат данные о подобном факте, водителя привлекут к административной ответственности.

Это может быть предупреждение или штраф в 500 рублей.

Кроме того, экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию как на территории города, так и на дорогах федерального и регионального значения.