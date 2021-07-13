С 15 июля Пенсионный фонд начнет прием заявлений о выплате 10 тысяч рублей на детей школьного возраста

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С 15 июля 2021 года Пенсионный фонд России начнет прием заявлений на новую единовременную выплату.

кому положены 10 тысяч?

Выплату смогут получить:

один из родителей (законных представителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет. Важный момент — для получения выплаты ребенку должно исполниться 6 лет до 1 сентября 2021 года;

инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по основным общеобразовательным программам, либо один из их родителей (законных представителей).

нужны ли дополнительные документы?

Для семей, воспитывающих детей в возрасте от 6 до 18 лет, основным критерием предоставления выплаты является достижение ребенком вышеуказанного возраста. Факт обучения ребенка и вид образовательного учреждения не влияют на право получения выплаты.

Следовательно, представлять дополнительные документы об обучении ребенка не требуется.

Выплата положена гражданам РФ на каждого ребенка независимо от количества детей в семье, назначается независимо от доходов семьи и не учитывается при предоставлении иных мер социальной поддержки.

как подать заявление?

Подать заявление на получение выплаты родители (законные представители) смогут через портал госуслуг или лично в клиентской службе территориального органа Пенсионного фонда.

Портал госуслуг уже начал рассылку предзаполненных заявлений на получение единовременной выплаты.

В личном кабинете граждан, имеющих детей в возрасте от 6 до 18 лет, появились или появятся в ближайшее время «черновики» заявлений. Получили уведомление? Проверьте указанную в заявлении информацию, при необходимости внесите корректировку, укажите реквизиты банковского счета для перечисления средств и отправьте заявление. Заполненные и направленные данным способом заявления 15 июля 2021 г. поступят в Пенсионный фонд.

Не получили «черновик»? Заполните заявление самостоятельсно в период с 15 июля до 1 ноября 2021 года.