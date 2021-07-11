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Рядом с Платоновским парком в Туле обустроят два пешеходных перехода
Фото: пресс-служба городской администрации

Рядом с Платоновским парком в Туле обустроят два пешеходных перехода

Уже установлены дорожные знаки, в том числе ограничивающие скоростной режим.

В районе домов 1 и 9 по ул. Генерала Маргелова ведутся работы по обустройству пешеходных переходов. Они будут расположены у выходов из Платоновского парка. Уже установлены дорожные знаки, в том числе ограничивающие скоростной режим.
 
«Пешеходные переходы будут совмещены с искусственной дорожной неровностью, к обустройству которой приступили сегодня. В ближайшее время на указанных участках появится новая дорожная разметка. Производство данных работ находится на контроле главы администрации города Тулы Дмитрия Миляева», — сообщает пресс-служба городской администрации.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:00 0
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