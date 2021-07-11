Рядом с Платоновским парком в Туле обустроят два пешеходных перехода

Фото: пресс-служба городской администрации

В районе домов 1 и 9 по ул. Генерала Маргелова ведутся работы по обустройству пешеходных переходов. Они будут расположены у выходов из Платоновского парка. Уже установлены дорожные знаки, в том числе ограничивающие скоростной режим.

«Пешеходные переходы будут совмещены с искусственной дорожной неровностью, к обустройству которой приступили сегодня. В ближайшее время на указанных участках появится новая дорожная разметка. Производство данных работ находится на контроле главы администрации города Тулы Дмитрия Миляева», — сообщает пресс-служба городской администрации.