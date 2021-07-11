В Туле начали ремонт Московского путепровода

Фото: пресс-служба администрации города Тулы

На Московском путепроводе приступили к восстановительным работам. По поручению главы городской администрации Дмитрия Миляева 11 июля ход работ проверил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев.

Сейчас подрядная организация выполняет подготовительные работы по планировке территории для укладки железобетонных плит. После этого специалисты приступят к устранению критических дефектов несущих конструкций Московского путепровода.

«Стоимость аварийно-восстановительных работ составляет почти 49 млн рублей. Завершить их планируют к концу августа», — сообщает пресс-служба городской администрации.