Фото: пресс-служба администрации города Тулы
В Туле начали ремонт Московского путепровода
Специалистам предстоит устранить критические дефекты несущих конструкций.
На Московском путепроводе приступили к восстановительным работам. По поручению главы городской администрации Дмитрия Миляева 11 июля ход работ проверил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев.
Сейчас подрядная организация выполняет подготовительные работы по планировке территории для укладки железобетонных плит. После этого специалисты приступят к устранению критических дефектов несущих конструкций Московского путепровода.
«Стоимость аварийно-восстановительных работ составляет почти 49 млн рублей. Завершить их планируют к концу августа», — сообщает пресс-служба городской администрации.
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