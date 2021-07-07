Туляки о проекте трансформации студгородка ТулГУ: красиво, но где же парковки?

В Туле хотят трансформировать (я бы сказала – реанимировать) территорию студгородка ТулГУ – сделать современный кампус. Об этом мы написали 25 июня, когда проект представили на суд руководства региона, города и университета.

Проект разрабатывали интерны архитектурного бюро Wowhaus под руководством Олега Шапиро. А что об этом думают студенты и горожане? Студенты-практиканты кафедры журналистики ТулГУ вышли в народ и вот что услышали.

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Леонид Переломов, кандидат биологических наук, преподавал в ТулГУ, теперь в ТГПУ:

– Основное назначение университета – это не рекреация. Хотя, безусловно, подобные планы нужны (на будущее). Предложение с ул. Смидович – не принципиальное, хотя сейчас за него начнут все драться. Не будем забывать, что она пересекается с довольно важной в транспортном отношении ул. Мира и очень важной ул. Болдина.

Студентам необходимы прежде всего нормальные общежития, где можно комфортно жить уже совершеннолетним людям и без помех заниматься учебой. Я несколько месяцев в 2003 году жил в студенческом общежитии Университета Хоэнхайм в Штутгарте, Германия. У меня была своя ОТДЕЛЬНАЯ комната с двухуровневой кроватью. Никаких вахтеров – электронный ключ от общего входа и от моей комнаты. На три комнаты – туалет и душевая, на 9 комнат – общая кухня со всем необходимым. На кухне – дежурство по графику. За три месяца я один раз видел «завхоза», который пришел спросить, есть ли у нас проблемы, и принес туалетную бумагу. Во время ланча в университете работала столовая – Менза, где, в зависимости от вашего статуса (студент, аспирант, профессор) предоставлялась скидка на еду. Немецкие цены сейчас не помню, но в 2007 году в Университете Неаполя я обедал на талончик в 65 евроцентов (как профессор). Обед (ланч) включал мясное или рыбное блюдо, гарнир, фрукт по выбору и напиток (с возможностью выбрать маленькую коробочку вина Тавернелло).

Поэтому «перестройку» тульских вузов я бы начал с оснащения их современным научным оборудованием. На втором месте – создание комфортных условий для жизни студентов и преподавателей. И только после этого брался бы за архитектурные решения для кампусов (включая стоянки для автомобилей сотрудников и студентов).

ТулГУ имеет свою строгую классическую архитектуру корпусов. И такая «нелегкомысленная» архитектура хорошо соответствует техническим, в т. ч. оборонным специальностям.

Елена Симонова, доктор исторических наук, руководитель Центра региональных исторических исследований Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого, председатель отделения Российского исторического общества в Туле:

– В любом случае современное обустройство университета давно назрело, студентам нужно больше воздуха, пространства для общения, учебы и, как говорят сегодня, активностей.

Светлана Горелова, кандидат биологических наук, специалист в области дендрологии, экологической биогеохимии и устойчивости растений в городской среде, работает в ТулГУ:

– Идея хороша сама по себе, особенно с ремонтом зданий. На фото узрела Вашингтонию (пальму) в проекте. Она не для нашего климата. И еще. Там бешеная автотранспортная нагрузка, по крайней мере, у главного корпуса. Нагрузка по выбросу газов зашкаливает. Мое мнение: если делать велодорожки и прочее, надо сажать в несколько слоев санитарно-защитные насаждения от дороги, кустарники/деревья. Плюс детская площадка без защиты – без тени это не соответствует санитарным нормативам, хотя бы 30% должно быть затенено посадками древесных. Гонка за искусственными покрытиями ведет к уменьшению площади зеленых насаждений и перегреву пространства, особенно в такую жару. Детское покрытие будет +49. Газон! Только газон, устойчивый к вытаптыванию.

Андрей Архипов, пользователь Myslo, автор идеи посадок Аллей Доброты в Туле:

– Идея хорошая! Мне нравится, когда появляются скверы, пешеходные пространства и т. д. Велодорожки в Туле необходимы, и желательно их делать отдельно. Было бы интересно пообсуждать это на Myslo – хочется конструктивной дискуссии.

Общался с молодежью, многие рассказывали, что с интересом рассматривали фотографии Тулы 1950-60-х годов, когда было интересное благоустройство, много лавочек, скверов. Они это определили одним словом: «Красота!»

Нам здесь жить, и город надо сделать красивым. Хочется, чтобы нам по-доброму завидовали жители других городов. Надо создавать уютные пространства для пешеходов, для велосипедистов. Должны быть в большом количестве деревья, аллеи, обязательно – туалеты. В Туле очень плохо с туалетами, этим, кстати, и Псков страдает, многие туристы об этом говорят, да и местные жители. В общем, есть над чем работать.

Ирина Немцова

– Получала второе высшее в Белгороде, там во дворе университета садик, фонтан, скамейки. И я до сих пор помню эти моменты, когда с книгой сидишь там и ощущаешь себя человеком. Там думается иначе. Видишь, что кому-то было не наплевать, в какой обстановке тебе учиться. И проблем там куча, конечно: новые корпуса, не работают кондеи, вытяжки, неудобные лавки и пр. и пр., это всегда найдется. Но общее впечатление складывается в сумме.

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BSV71 Поменяйте для начала двери в корпусах, парты новые купите, туалеты отремонтируйте.

Симаков Алексей - Дикий Химик У нас в универе часть учебно-материальной базы с 50-х годов прошлого века стоит... а на некоторые направления нужно новое оборудование... и не в одном-двух экземплярах, а хотя бы 10-12 единиц, так чтобы учебная группа получала практические навыки, а не смотрела на действия преподавателя из-за плеча...

fobos77 Как же у нас народ тяжело принимает новое) Городское пространство требует реорганизации, про набережную тоже ныли, зато сейчас красота. Любая идея новая – в штыки, как старперы, ей-богу! Да, я и за велодорожки (особенно), и за новые тротуары и трубы, и за новые корпуса, за развитие города – всё это здорово. Политех с 90-х годов только разваливали. Появился реальный шанс изменить что-то, улучшить пространство.

Говорят студенты ТулГУ

Софья Чаева, 2-й курс, «Горное дело»:

– О проекте слышала от знакомой девочки из профсоюза, о некоторых идеях улучшения пространства студгородка и создания площадок для отдыха в неучебное время.

Проект классный, мне кажется, если получится его осуществить, то будет супер.

Я бы добавила в 6-м корпусе что-то вроде фуд-корта или места для отдыха, так как у меня все пары проходят именно там.

Екатерина Пискунова, 1-й курс, «Cоциология»:

– О проекте раньше не слышала, но в целом выглядит здорово. Понравилась идея с озеленением. Задумка сделать зоны отдыха для студентов хорошая, особенно создание сквера Абитуриентов. Около 5-го корпуса действительно большая территория, и она просто пустует.

Чего бы хотелось лично мне? Наверное, установить на территории института небольшие фонтанчики и побольше мусорных баков. И очень хочется, чтобы наконец-то проложили нормальную дорожку при входе в 9-й корпус. Во время дождя там просто невозможно пройти, приходится прыгать по каким-то деревянным дощечкам, которые там кладут, или вовсе идти по лужам.

Владислава Стативо, 3-й курс, «Судебная и прокурорская деятельность»:

– Конкретно об этом проекте я не слышала, но на выездном обучении мы обсуждали вопрос благоустройства территории университета. Могу сказать, что мне очень нравятся идеи создания велосипедных дорожек на проспекте Ленина и в сквера Абитуриентов возле 5-го корпуса. Это выглядит круто и стильно. Не увидела в проекте урн для мусора. Я бы добавила их на проспекте, а то с ними какая-то большая проблема. По поводу пешеходной улицы Смидович – я считаю, это нерационально. Как минимум потому, что это единственное место, где есть хоть какая-то возможность припарковать машину, если нужно идти в корпуса, находящиеся рядом, например в 11-й или 9-й. Делать пешеходную улицу со скверами и магазинчиками, думаю, нелогично. Единственный вариант – найти какую-нибудь альтернативу этой парковке. Вообще я за то, чтобы Смидович облагородить минимально, достаточно сделать нормальный спуск перед кафе «Шуры-Муры». Мне кажется, это единственная существующая там проблема, так как зимой люди постоянно поскальзываются и падают. Идея сделать там аллею мне не нравится.

Анна Лазарева, 3-й курс, «Архитектура»:

– Так как я учусь на архитектора, то в институте нам рассказывали об этом проекте. Более того, благодаря летней практике мне удалось даже в нем немного поучаствовать. Только я занимаюсь благоустройством проспекта Ленина, который в том числе входит в территорию корпусов ТулГУ. Если говорить о плюсах проекта, то мне очень нравится идея сделать нормальную дорожку между 2-м и 5-м корпусами. Вечерами там очень темно, опасно ходить, хотя при этом это достаточно удобная улица для пешеходов. Поэтому было бы очень удобным ее как-то благоустроить. Насчет пешеходной улицы Смидович — не знаю. Где тогда будут ездить машины? У нас сейчас и так невозможно припарковаться около университета. Либо нужно предусматривать дополнительные парковки. Идея с велосипедными дорожками – супер, я за! У нас не очень развита велоструктура, а на проспекте она не развита вообще. Увидела в проекте площадки для отдыха возле общежитий, но у нас нет столько места, чтобы вместить их туда. Для начала было бы неплохо поставить хотя бы лавочки. Сама бы я хотела как-нибудь изменить территорию у 6-го и 8-го корпусов на проспекте Ленина, как минимум, поставить лавочки. Также отремонтировать спортивную площадку на улице Болдина, а то там просто асфальт с землей. Ну и хорошо бы было отреставрировать общежития.

Анастасия Михейкина, 1-й курс, «Психология»:

– О проекте раньше не слышала, только вот сейчас узнала. Здорово, конечно, если будет всё так, как это представлено в проекте, но тогда, по-хорошему, нужно переделывать все корпуса и все общежития, иначе получится сборная солянка из современной архитектуры и архитектуры нашего вуза...

Сделать ул. Смидович пешеходной – идея хорошая, потому что передвижение между корпусами по таким маленьким улочкам, которые у нас есть сейчас, довольно проблематично, а зимой так вообще опасно – дорожки не чистят. С другой стороны, эту улицу используют больше как парковку. Что делать студентам, которые приезжают на машинах? Парковочных мест для студентов и просто жителей у нас нет от слова совсем, только для преподавателей университета, но они закрытые. Было бы неплохо включить в проект еще и организацию парковок. Также хотелось бы сделать общежития более приемлемыми для жилья. Поменять все старые окна, электронику, кухонные плиты, обустроить зону отдыха для студентов, поставить диванчики, кресла. Не на каждом этаже всё это есть, а там, где есть, сидеть на них страшно – рваные, старые, пружины из них торчат…

Илья Ходаковский, 3-й курс, «Журналистика»:

– Ранее ничего не слышал об этом проекте. В целом задумка классная, но я не уверен, что она будет реализована в том виде, в котором ее представляют. У нас даже сейчас на территории корпусов нет банальных удобств, например мусорок, мест для парковок, что, как я считаю, намного важнее коворкинг-центров. На картинках это выглядит круто, достаточно перспективно, и если это всё будет реализовано в полной мере, как представлено в проекте, то будет супер. Больше всего меня напрягает идея сделать из улицы Смидович пешеходную зону. В таком случае мест для парковки машин не останется вообще. На данный момент, я считаю, одна из основных проблем – отсутствие нормальной парковки на территории нашего университета.



