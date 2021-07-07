Топ-100 Forbes: сенатор от Тульской области вошел в рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов

Forbes опубликовал рейтинг доходов госслужащих и депутатов-2021. Список составлен на основе деклараций более 250 ведомств и структур органов власти. В качестве ранжирующего показателя выбран семейный доход, т. е. сумма дохода представителя власти, его супруга или супруги и их несовершеннолетних детей.

Член Совета Федерации от Тульской области Дмитрий Савельев занял 38-е место в списке. Согласно данным, за прошлый год он заработал 260.43 млн рублей. Доход семьи составил 329.71 млн руб.

В собственности у Савельевых 14 объектов недвижимости.

Отметим, что в прошлогоднем рейтинге сенатор занимал 85-е место.