Вынесен приговор алексинцу, который зарезал отчима на глазах у матери

Семья подрабатывала на стройке и жила в одной бытовке.

В Алексине 23-летний местный житель признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 26 марта подозреваемый распивал алкоголь в компании матери и ее 47-летнего сожителя. Семья вместе трудилась на стройке около деревни Соломасово. В какой-то момент мужчины поссорились, и подозреваемый трижды ударил потерпевшего ножом. От полученных повреждений тот скончался. Полицию вызвала женщина, подозреваемый не пытался скрыться с места происшествия.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.