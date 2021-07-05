В южной части Тулы ожидаются перебои с водой
Запаситесь водой заранее.
«Тулагорводоканал» будет готовить Непрейковский водозабор к работе в зимних условиях. В связи с этим в южной части Тулы в течение суток ожидаются перебои с водой.
Специалисты проведут работы с 8.00 7 июля до 8.00 8 июля. В этот период пониженное давление холодной воды будет:
- в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,
- в квартале, ограниченном улицами пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
- на Новомосковском шоссе,
- в районе Зеленстроя,
- в деревнях Гостеевка, Варваровка, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово,
- в поселках Косая Гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках.
Воду отключат в п. Рассвет, п. Иншинский, д. Хопилово, д. Татьево, с.Зайцево.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
Другие статьи по темам
Место
Прочее