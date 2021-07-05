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В южной части Тулы ожидаются перебои с водой

В южной части Тулы ожидаются перебои с водой

Запаситесь водой заранее.

«Тулагорводоканал» будет готовить Непрейковский водозабор к работе в зимних условиях. В связи с этим в южной части Тулы в течение суток ожидаются перебои с водой.

Специалисты проведут работы с 8.00 7 июля до 8.00 8 июля. В этот период пониженное давление холодной воды будет:

  • в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,
  • в квартале, ограниченном улицами пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
  • на Новомосковском шоссе,
  • в районе Зеленстроя,
  • в деревнях Гостеевка, Варваровка, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово,
  • в поселках Косая Гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках.

Воду отключат в п. Рассвет, п. Иншинский, д. Хопилово, д. Татьево, с.Зайцево.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:33 0
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