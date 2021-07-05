В Тульской области начали действовать новые ограничения из-за ковида

В Тульской области работодатели обязаны с 5 июля в обязательном порядке перевести на дистанционный режим работы 30% сотрудников, руководителей и специалистов, и в том числе тех, кто привился первым компонентом вакцины от COVID-19.

Запрещено проведение публичных, развлекательных, концертных и досуговых мероприятий одновременного участия более 20 человек, в том числе в ночных барах, на дискотеках, концертных площадках на открытом воздухе, а также проведение массовых деловых и образовательных мероприятий. Исключение – мероприятия в дистанционном режиме. При этом не учитываются посетители, имеющие сертификат о прививке.

Запрещена работа детских комнат, аттракционов в ТЦ.

Рестораны и кафе имеют право работать с 7.00 до 24.00.

Обязательное условие – заполнение зала на 80%. Для кафе, ресторанов и фуд-кортов обязательны к исполнению новые санитарные требования, подписанные сегодня главным санитарным врачом области:

перед началом рабочих смен измерять температуру у персонала;

обеспечить работу всех сотрудников только в средствах индивидуальной защиты;

организовать для посетителей и персонала возможность обработки рук антисептиками;

проводить влажную уборку с дезинфекцией каждые два часа, обрабатывать обеденные столы после каждого посетителя;

обеспечить постоянное проветривание залов, обеззараживание производственных помещений бактерицидными лампами закрытого типа;

обеспечить рассадку посетителей на дистанции 1,5-2 метра;

не допускать очередей и скопления посетителей в зоне фуд-кортов и на линиях раздачи блюд;

удалить из зала столы, которые не используются при заполнении зала на 80%.

Кроме того предприятиям общепита рекомендовано обслуживать не более двух посетителей за одним столом.

С 5 июля наступает обязательное требование заполнять помещения театров, кинотеатров и спортивных объектов не более чем на 30%.

С полным текстом Указа губернатора Тульской области можно ознакомиться по ссылке.