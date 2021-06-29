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Жуткая смерть человека на стройплощадке Северной Мызы: возбуждено уголовное дело

Жуткая смерть человека на стройплощадке Северной Мызы: возбуждено уголовное дело

24 июня рабочий упал в котлован и был засыпан грунтом.

В Туле следователями СКР по Тульской области после доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке в Северной Мызе, сообщает пресс-служба ведомства. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
 
Напомним, 24 июня при строительстве жилого комплекса «Северная Мыза» в деревне Мыза города Тулы в результате нарушения правил безопасности при ведении строительных работ 39-летний работник упал в котлован и был засыпан грунтом, после чего получил травмы в результате работы ковша экскаватора, водитель которого не заметил падения работника. От полученных повреждений мужчина скончался.
 
В настоящее время следователем изъята необходимая документация, допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинская и строительно-техническая экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
 
Расследование уголовного дела продолжается.
 
 
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