Жуткая смерть человека на стройплощадке Северной Мызы: возбуждено уголовное дело

24 июня рабочий упал в котлован и был засыпан грунтом.

В Туле следователями СКР по Тульской области после доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке в Северной Мызе , сообщает пресс-служба ведомства. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, 24 июня при строительстве жилого комплекса «Северная Мыза» в деревне Мыза города Тулы в результате нарушения правил безопасности при ведении строительных работ 39-летний работник упал в котлован и был засыпан грунтом, после чего получил травмы в результате работы ковша экскаватора, водитель которого не заметил падения работника. От полученных повреждений мужчина скончался.

В настоящее время следователем изъята необходимая документация, допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинская и строительно-техническая экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.