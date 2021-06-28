Премьера от Marvel, легенда советского кино и эпик с Томом Хэнксом: последние новинки от «Синема Парк»

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

С 1 июля снова на больших экранах легендарная фантастическая классика советского кино! Показы сопровождаются дополнительным материалом (до 15 минут) с рассказом об истории создания фильма «Кин-дза-дза!», который можно будет увидеть только на этих киносеансах.



4 июля в 16.00 «Синема Парк» приглашает на специальный показ историко-фантастического эпика Ланы и Лилли Вачовски, Тома Тыквера «Облачный атлас» по культовому одноименному роману Дэвида Митчелла.

«Корпорация «Святые моторы» (18+)

7 июля в 20.00 состоится специальный показ фильма. На один день на большие экраны вернется культовый фильм Леоса Каракса. В формате видеоприветствия фильм представит кинокритик Егор Беликов («Искусство Кино»).

« Черная вдова» (16+)

С 8 июля долгожданный фильм в кино! Берите билеты заранее, чтобы увидеть новую главу вселенной Marvel первыми!