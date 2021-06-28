Премьера от Marvel, легенда советского кино и эпик с Томом Хэнксом: последние новинки от «Синема Парк»
У туляков есть прекрасный повод сходить в кино!
Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!
«КИН-ДЗА-ДЗА» (0+)
С 1 июля снова на больших экранах легендарная фантастическая классика советского кино! Показы сопровождаются дополнительным материалом (до 15 минут) с рассказом об истории создания фильма «Кин-дза-дза!», который можно будет увидеть только на этих киносеансах.
«Облачный атлас» (18+)
4 июля в 16.00 «Синема Парк» приглашает на специальный показ историко-фантастического эпика Ланы и Лилли Вачовски, Тома Тыквера «Облачный атлас» по культовому одноименному роману Дэвида Митчелла.
«Корпорация «Святые моторы» (18+)
7 июля в 20.00 состоится специальный показ фильма. На один день на большие экраны вернется культовый фильм Леоса Каракса. В формате видеоприветствия фильм представит кинокритик Егор Беликов («Искусство Кино»).
«Черная вдова» (16+)
С 8 июля долгожданный фильм в кино! Берите билеты заранее, чтобы увидеть новую главу вселенной Marvel первыми!