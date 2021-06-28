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Премьера от Marvel, легенда советского кино и эпик с Томом Хэнксом: последние новинки от «Синема Парк»

Премьера от Marvel, легенда советского кино и эпик с Томом Хэнксом: последние новинки от «Синема Парк»

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино!

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

 

«КИН-ДЗА-ДЗА» (0+)

С 1 июля снова на больших экранах легендарная фантастическая классика советского кино! Показы сопровождаются дополнительным материалом (до 15 минут) с рассказом об истории создания фильма «Кин-дза-дза!», который можно будет увидеть только на этих киносеансах.
 

«Облачный атлас» (18+)

4 июля в 16.00 «Синема Парк» приглашает на специальный показ историко-фантастического эпика Ланы и Лилли Вачовски, Тома Тыквера «Облачный атлас» по культовому одноименному роману Дэвида Митчелла.

 

«Корпорация «Святые моторы» (18+)

7 июля в 20.00 состоится специальный показ фильма. На один день на большие экраны вернется культовый фильм Леоса Каракса. В формате видеоприветствия фильм представит кинокритик Егор Беликов («Искусство Кино»).

 

«Черная вдова» (16+)

С 8 июля долгожданный фильм в кино! Берите билеты заранее, чтобы увидеть новую главу вселенной Marvel первыми!

 

Расписание и билеты онлайн – по ссылке.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 22:35 +1
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