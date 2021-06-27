Где в Туле 28 июня отключат электроэнергию

28 июня специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии с 9.00 не будет по следующим адресам:

ул. М. Жукова, 5,

Одоевское ш., 61-, а

ул. Макаренко, 15 к.3, 19 к. 1, 19 к. 2, 19 к. 3,

Мясново: ул. Ликбеза, 3, 9, 15, 17, 19, 29, 31, 37; ул. Н. Студёнка, 3−23 (нечётн.), 2−8 (чётн.), 8-а, 2-а, 2-б, 9-а, 4-а, 8-а, 29; ул. Чмутова, 20−54 (чётн.), 5, 3, 3-а, 1-а; ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4, 23-б; ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26; ул. Б. Кулига, 39; ул. Н. Упская, 64, 66,

ул. М. Горького 20,

ул. Арсенальная, 1,3,5,

Заварная/М.Горького,

М. Тореза 1А, 7, 7-а, 9. 9А, 16, 18, 20,

пр-зд Тимирязева 2,

ул. Жаворонкова 1,

ул. Пролетарская 34-а, 32, 30-а, 35, 33, 34,

ул. Степанова 34, 7, 33, 35,

ул. Замочная,

ул. Бакунина, 1-а

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