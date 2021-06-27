Где в Туле 28 июня отключат электроэнергию
Публикуем список адресов.
28 июня специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии с 9.00 не будет по следующим адресам:
- ул. М. Жукова, 5,
- Одоевское ш., 61-, а
- ул. Макаренко, 15 к.3, 19 к. 1, 19 к. 2, 19 к. 3,
- Мясново: ул. Ликбеза, 3, 9, 15, 17, 19, 29, 31, 37; ул. Н. Студёнка, 3−23 (нечётн.), 2−8 (чётн.), 8-а, 2-а, 2-б, 9-а, 4-а, 8-а, 29; ул. Чмутова, 20−54 (чётн.), 5, 3, 3-а, 1-а; ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4, 23-б; ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26; ул. Б. Кулига, 39; ул. Н. Упская, 64, 66,
- ул. М. Горького 20,
- ул. Арсенальная, 1,3,5,
- Заварная/М.Горького,
- М. Тореза 1А, 7, 7-а, 9. 9А, 16, 18, 20,
- пр-зд Тимирязева 2,
- ул. Жаворонкова 1,
- ул. Пролетарская 34-а, 32, 30-а, 35, 33, 34,
- ул. Степанова 34, 7, 33, 35,
- ул. Замочная,
- ул. Бакунина, 1-а
- п. Михалково, ул. Косогорская; ул. Воронежская; ул. Российская; ул. Тверская; ул. Михалковская; ул. Волжская; ул. Самарская; ул. Невская; ул. Окская; Балтийская; ул. Донская; ул. Смоленская; ул. Саратовская, 1-й Михалковский пр-зд; 2-й Михалковский пр-зд; 3-й Михалковский пр-зд; 4-й Михалковский пр-зд; 5-й Михалковский пр-зд; Колхозный пер.