Выбор вакцины, масочный режим и антитела: главный эпидемиолог отвечает на вопросы туляков

Отвечает главный эпидемиолог Тульской области Ольга Юдакова.

– Почему, если вакцина работает, мы все в масках?

– Потому что на сегодняшний день не выработан коллективный иммунитет. Например, в Израиле, где привито более 70% населения, люди сняли маски. А мы этого показателя еще не достигли. Чем быстрее мы его достигнем, тем скорее получим то благополучие, о котором давно все мечтаем и снимем маски.

– Могут ли туляки выбрать, какой вакциной прививаться?

– Я противник выбора лекарственного препарата пациентом. Вакцина относится к таковым, а выбор их – за медицинским работником. Когда мы прививаемся от гриппа, практически никто не задумывается.

Мягкая или жесткая вакцина – такого понятия нет. Все вакцины произведены по давно уже отработанным стандартам. Все они прошли регистрацию и признаны надежными и безопасными. Не надо ждать, когда привезут ту или иную вакцину. Мы сейчас «горим»: госпитализация растет, мы разворачиваем дополнительные койки для пациентов. Нам нужно потушить этот пожар.

Да, можно встать в лист ожидания и привиться определенной вакциной, которую выбрал пациент, но это плохо. Потому что мы теряем драгоценное время. Мы находимся в массовой вакцинации уже почти шестой месяц. И если бы весной сделали прививку больше людей, то мы бы сегодня такую ситуацию уже бы не регистрировали. Нельзя говорить, что от какой-то вакцины есть тяжелые реакции, а от другой нет. Все вакцины переносятся хорошо. Я сама прививалась «Спутником», у меня практически не было тяжелых реакций: после первой у меня болезненность в месте укола, после второй – мышечные боли, которые прошли на следующий день. Привились мои престарелые родители «Спутником» - перенесли хорошо, не было никаких реакций на вакцину. Дети мои, они взрослые уже, так же привились «Спутником», и все прошло хорошо.

– Надо ли делать прививку, если есть антитела?

– Кто сказал, что цифра, указанная в результатах анализа на антитела, обеспечивает надежную защиту? Тем более, что сейчас активно распространяется индийский штамм! На сегодняшний день нет референсного значения антител, которое защищает от всех возможных штаммов этого вируса.

Вакцина создает не только антитела, но внутриклеточный иммунитет. Поэтому она более надежно защищает от всех штаммов.

– Вакцины не проверены в течение длительного периода, безопасно ли ее использовать?

– Вакцины все безопасны. Они прошли все этапы проверки и только после этого были допущены для использования в целях массовой вакцинации. «Спутник» был проверен в американских и британских лабораториях и получил заключение о безопасности. Результаты исследования были опубликованы в международном журнале «Ланцет». Этот журнал имеет вес в научном сообществе.