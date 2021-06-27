Фото пресс-службы "Арсенала".

Сегодня, 27 июня, тульский «Арсенал» улетел на сборы в Австрию. Об этом сообщила пресс-служба оружейников. Перед этим футболисты прошли медобследование в одной из московских клиник.

Напомним, сборы продлятся до 16 июля. За это время команда проведет пять матчей. 1 июля «Арсенал» сыграет с сербским клубом «Чукарички», 6 июля соперником туляков станет чешская «Спарта», 11-го — «Карабах» из Азербайджана. Заключительный контрольный матч запланирован на 15 июля с «Викторией» (Чехия).

Еще один спарринг должен состояться 14 июля, соперник определяется.