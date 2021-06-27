новости
новости
Регистрация
Тульский «Арсенал» улетел на сборы в Австрию
Фото пресс-службы "Арсенала".

Тульский «Арсенал» улетел на сборы в Австрию

Там команда Парфенова проведет пять матчей.

Сегодня, 27 июня, тульский «Арсенал» улетел на сборы в Австрию. Об этом сообщила пресс-служба оружейников. Перед этим футболисты прошли медобследование в одной из московских клиник.

Галерея
"Арсенал" улетел на сборы в Австрию, Фото: 1
"Арсенал" улетел на сборы в Австрию, Фото: 2
"Арсенал" улетел на сборы в Австрию, Фото: 3
"Арсенал" улетел на сборы в Австрию, Фото: 4
"Арсенал" улетел на сборы в Австрию, Фото: 5
"Арсенал" улетел на сборы в Австрию, Фото: 6
"Арсенал" улетел на сборы в Австрию, Фото: 7
"Арсенал" улетел на сборы в Австрию, Фото: 8
"Арсенал" улетел на сборы в Австрию, Фото: 9
"Арсенал" улетел на сборы в Австрию, Фото: 10
"Арсенал" улетел на сборы в Австрию, Фото: 11
показать все фотографии

Напомним, сборы продлятся до 16 июля. За это время команда проведет пять матчей. 1 июля «Арсенал» сыграет с сербским клубом «Чукарички», 6 июля соперником туляков станет чешская «Спарта», 11-го — «Карабах» из Азербайджана. Заключительный контрольный матч запланирован на 15 июля с «Викторией» (Чехия).

Еще один спарринг должен состояться 14 июля, соперник определяется.

Галерея
"Арсенал" улетел на сборы в Австрию, Фото: 1
"Арсенал" улетел на сборы в Австрию, Фото: 2
"Арсенал" улетел на сборы в Австрию, Фото: 3
"Арсенал" улетел на сборы в Австрию, Фото: 4
"Арсенал" улетел на сборы в Австрию, Фото: 5
"Арсенал" улетел на сборы в Австрию, Фото: 6
"Арсенал" улетел на сборы в Австрию, Фото: 7
"Арсенал" улетел на сборы в Австрию, Фото: 8
показать все фотографии
Сюжет: Арсенал
Футболисту Кириллу Комбарову предложили занять должность в структуре «Арсенала»
Спорт
Футболисту Кириллу Комбарову предложили занять должность в структуре «Арсенала»
23 июня, в 16:31, 15 1333 0
Вратарь Артур Нигматуллин покинул тульский «Арсенал»
Спорт
Вратарь Артур Нигматуллин покинул тульский «Арсенал»
23 июня, в 13:01, 13 1919 0
Эванс Кангва продолжит играть в тульском «Арсенале»
Спорт
Эванс Кангва продолжит играть в тульском «Арсенале»
19 июня, в 18:02, 16 1512 -1
«Арсенал» объявил о старте продаж абонементов на новый сезон
Спорт
«Арсенал» объявил о старте продаж абонементов на новый сезон
18 июня, в 17:51, 27 1514 0
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:55 −15
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Арсеналсборы Арсеналафутбол
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Военные медики приступили к работе в крупнейшем ковидном госпитале Тульской области
Военные медики приступили к работе в крупнейшем ковидном госпитале Тульской области
Выбор вакцины, масочный режим и антитела: главный эпидемиолог отвечает на вопросы туляков
Выбор вакцины, масочный режим и антитела: главный эпидемиолог отвечает на вопросы туляков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.