Фото пресс-службы "Арсенала".
Тульский «Арсенал» улетел на сборы в Австрию
Там команда Парфенова проведет пять матчей.
Сегодня, 27 июня, тульский «Арсенал» улетел на сборы в Австрию. Об этом сообщила пресс-служба оружейников. Перед этим футболисты прошли медобследование в одной из московских клиник.
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Напомним, сборы продлятся до 16 июля. За это время команда проведет пять матчей. 1 июля «Арсенал» сыграет с сербским клубом «Чукарички», 6 июля соперником туляков станет чешская «Спарта», 11-го — «Карабах» из Азербайджана. Заключительный контрольный матч запланирован на 15 июля с «Викторией» (Чехия).
Еще один спарринг должен состояться 14 июля, соперник определяется.
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