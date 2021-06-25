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В Туле внедорожник задавил своего владельца
Фото: УГИБДД УМВД России по ТО.

В Туле внедорожник задавил своего владельца

Предполагается, что водитель забыл поставить машину на ручной тормоз.

Несколько дней назад рядом с одним из домов по ул. Макаренко в Туле произошла трагедия. Водитель Chevrolet Niva вышел из машины и, предположительно, забыл поставить автомобиль на ручной тормоз.
 
Неожиданно для мужчины внедорожник покатился, сбил своего владельца и протащил под днищем несколько метров. Очевидцы вызвали специальные службы, но спасти пострадавшего не удалось.
 
«От повреждений, полученных в результате самопроизвольного движения транспортного средства, мужчина скончался на месте происшествия. Окончательная причина и все обстоятельства ДТП устанавливаются», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:22 0
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