В Туле внедорожник задавил своего владельца

Фото: УГИБДД УМВД России по ТО.

Несколько дней назад рядом с одним из домов по ул. Макаренко в Туле произошла трагедия. Водитель Chevrolet Niva вышел из машины и, предположительно, забыл поставить автомобиль на ручной тормоз.

Неожиданно для мужчины внедорожник покатился, сбил своего владельца и протащил под днищем несколько метров. Очевидцы вызвали специальные службы, но спасти пострадавшего не удалось.

«От повреждений, полученных в результате самопроизвольного движения транспортного средства, мужчина скончался на месте происшествия. Окончательная причина и все обстоятельства ДТП устанавливаются», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.