АО «Тулачермет» набирает сотрудников
Одно из крупнейших промышленных предприятий Тульской области объявляет о наборе сотрудников.
В проектно-конструкторский центр предприятия на постоянную работу требуются специалисты, имеющие высшее профильное образование по следующим направлениям:
- инженер-металлург;
- инженер-механик;
- инженер по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция»;
- инженер КИПиА;
- инженер-электрик;
- инженер средств связи;
- инженер-строитель;
- инженер генплана и транспорта;
- архитектор.
Зарплата по результатам собеседования (от 40 000 руб.). По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам:
- 45-60-55, отдел кадров,
- 45-67-17, 45-60-81, проектно-конструкторский центр (для получения дополнительной информации по профилю работы).
Другие статьи по темам
Место
Прочее