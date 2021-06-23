АО «Тулачермет» набирает сотрудников

Одно из крупнейших промышленных предприятий Тульской области объявляет о наборе сотрудников.

В проектно-конструкторский центр предприятия на постоянную работу требуются специалисты, имеющие высшее профильное образование по следующим направлениям:

инженер-металлург;

инженер-механик;

инженер по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция»;

инженер КИПиА;

инженер-электрик;

инженер средств связи;

инженер-строитель;

инженер генплана и транспорта;

архитектор.

Зарплата по результатам собеседования (от 40 000 руб.). По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: