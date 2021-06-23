новости
новости
Регистрация
АО «Тулачермет» набирает сотрудников

АО «Тулачермет» набирает сотрудников

Одно из крупнейших промышленных предприятий Тульской области объявляет о наборе сотрудников.

В проектно-конструкторский центр предприятия на постоянную работу требуются специалисты, имеющие высшее профильное образование по следующим направлениям:

  • инженер-металлург;
  • инженер-механик;
  • инженер по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция»;
  • инженер КИПиА;
  • инженер-электрик;
  • инженер средств связи;
  • инженер-строитель;
  • инженер генплана и транспорта;
  • архитектор.

Зарплата по результатам собеседования (от 40 000 руб.). По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 

  • 45-60-55, отдел кадров,
  • 45-67-17, 45-60-81, проектно-конструкторский центр (для получения дополнительной информации по профилю работы).
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 15:02 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Тулачерметнабор сотрудников
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Массовая драка в Советске закончилась убийством: подозреваемого арестовали на 2 месяца
Массовая драка в Советске закончилась убийством: подозреваемого арестовали на 2 месяца
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.