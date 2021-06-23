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Массовая драка в Советске закончилась убийством: подозреваемого арестовали на 2 месяца

Массовая драка в Советске закончилась убийством: подозреваемого арестовали на 2 месяца

Напомним, трагедия случилась в ночь на 20 июня.

Подозреваемый в убийстве 26-летнего жителя Щекино арестован на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.

Напомним, в ночь на 20 июня в Советске в ночном заведении на территории лодочной станции произошла массовая драка с участием 30 человек. В результате происшествия погиб 26-летний мужчина — его зарезал 39-летний местный житель.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемый признал вину в полном объеме. Он заявил следователям, что всё случилось из-за некого конфликта. Мужчина «на нервах» побежал на кухню кафе, схватил нож и дважды ударил своего оппонента, а потом сел в машину к знакомому, который увез его с места преступления.

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