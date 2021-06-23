Заседание Тульской гордумы: премии тулякам, передача помещений, инициативные проекты

Ольга Слюсарева вручила премии Главы муниципального образования город Тула и денежные сертификаты тулякам, отличившимся в той или иной области.

За вклад в развитие культуры и искусства премии «Признание» удостоена преподаватель Детской школы искусств №1, руководитель детской образцовой вокальной студии «Синяя птица» Елена Проняева.

За активную деятельность в области литературы и краеведения, направленную на сохранение исторической памяти и воспитание любви к малой родине премия в области литературы (проза) и краеведения «Истоки» вручена редактору книг краеведческой направленности издательства «Свамия» Наталье Самсоновой.

За творческие достижения в области литературы премия «Успех» присуждена ученице центра образования № 1 – гуманитарно-математического лицея имени Героя России Д. Е. Горшкова Софье Смагиной.

Номинантам конкурса на соискание премий объявлены Благодарности Главы муниципального образования город Тула.

– В Туле развитию культуры придается приоритетное значение. У нас немало талантливых людей, творческих коллективов, художников, получивших широкую известность далеко за пределами тульского края. Мы понимаем, насколько важна помощь на творческом пути. Именно с этой целью и были учреждены премии Главы муниципального образования город Тула, – отметила Ольга Слюсарева. – От всего депутатского корпуса выражаю слова благодарности всем участникам, поскольку каждая представленная работа достойна самой высокой оценки. Желаю всем вдохновения и новых творческих побед.

Также на заседании Тульской городской Думы чествовали медицинских работников. Медаль Тульской городской Думы «За заслуги в области здравоохранения» вручена врио главного врача родильного дома № 1 города Тулы имени В. С. Гумилевской Елене Макаровой.

Почетный знак муниципального образования город Тула «За вклад в развитие города Тулы» награжден главный врач городской больницы № 11 Спартак Могильников.

За добросовестное исполнение должностных обязанностей, профессионализм Благодарность объявлена заведующей фельдшерского здравпункта деревни Барсуки Людмиле Зенкиной. Также от имени депутатов Тульской городской Думы слова благодарности Ольга Слюсарева адресовала Ирине Рублевской и Ольге Зайцевой.

После торжественной части заседание продолжилось. Депутаты приняли решение о составе конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов. Помимо депутатов в комиссию также войдут представители администрации Тулы.

Мэр Тулы Ольга Слюсарева:

Ольга Слюсарева Инициативные проекты – новая форма участия граждан в осуществлении местного самоуправления на территории города Тулы. Комиссия, в состав которой вошли депутаты Тульской городской Думы и сотрудники городской администрации, создана в целях объективной оценки значимости поступивших инициативных проектов и проведения их конкурсного отбора. На основании решения комиссии будет формироваться перечень прошедших отбор проектов, набравших наибольшее количество баллов. Уверена, неравнодушные туляки проявят активную жизненную позицию и воспользуются правом на реализацию инициативных проектов. Мы готовы оказать жителям всестороннюю поддержку.

Следующим вопросом повестки заседания стало увековечивание памяти Александра Щелокова и решение установить мемориальную доску на здании по адресу: Тула, ул. Ф. Энгельса, 89. Александр Щелоков проходил службу в Афганистане. В сентябре 1984 года во время выполнения очередного боевого задания в провинции Фарах Щелоков был тяжело ранен и от полученных ран скончался на поле боя. Посмертно награжден орденом Красной Звезды.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева:

Анастасия Дементьева Для всех нас важно, чтобы туляки, подрастающее поколение знали о событиях нашей истории и людях, которые пожертвовали своей жизнью, выполняя свой воинский долг. В городе-герое Туле в память о воинах-интернационалистах названы образовательные учреждения, созданы музейные экспозиции, установлены мемориальные доски. Депутаты Тульской городской Думы всегда единогласно поддерживают вопросы, касающиеся увековечения памяти наших земляков-героев, – прокомментировала

Также депутаты поддержали передачу в безвозмездное пользование нежилых муниципальных помещений Российскому экономическому университету имени Г. В. Плеханова, министерству труда и соцзащиты Тульской области, Тульскому лесохозяйственному объединению, Тульскому областному центру молодежи и другим.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов:

Алексей Ионов Тульская городская Думы регулярно выделяет муниципальные помещения в безвозмездное пользование государственным учреждениям и социально ориентированным общественным организациям. В их деятельности нет коммерческой составляющей. Сложившаяся практика положительно зарекомендовала себя и является действенной мерой поддержки.

Депутаты также подняли вопрос о проведении мониторинга помещений, переданных коммерческим организациям. В сентябре-октябре комиссия возобновит эту работу.