Жара до +37 градусов: в Центральную Россию пришел африканский зной
В связи с аномально-жаркой погодой в регионе действует оранжевый уровень опасности.
В Центральную Россию пришли африканский зной и засуха. Как сообщают синоптики погодного центра «Фобос», температурный фон на 13−15° превышает климатическую норму июня, что является аномалией.
- Лишь к выходным атмосфера будет настолько заряжена, что сформируются отдельные башенки кучево-дождевых облаков, которые освежат воздух в лучшем случае лишь до +29…+34°. Даже ночами будет так тепло, как положено по климату днём — около +20° и чуть выше. В связи с аномально-жаркой погодой в регионе будет действовать оранжевый уровень погодной опасности, — говорят синоптики.
Так, в Тульской области в период с 23 по 25 июня местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха
+35…+37 градусов.
В июле положительное отклонение температура от средних значений метеостатистики будет постепенно сокращаться с 3 до 1°, но в норму температура воздуха вернется лишь к середине августа.
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