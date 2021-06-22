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В Туле прошла акция «Огненные картины войны»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле прошла акция «Огненные картины войны»

Она проводится второй год на площади Победы в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра участники тульского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» выложили огненную картину из 10 тысяч свечей.

Акция «Огненные картины войны» в этот день прошла и в других субъектах Российской Федерации, а также на территории сопредельных государств.

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сегодня, в 15:35 0
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