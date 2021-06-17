В Туле вручили шесть почетных знаков «Материнская слава»

В четверг, 17 июня в Октаве на форум «Тульская область – территория семьи» собрались десятки семей с детьми. Для малышей была подготовлена развлекательная программа, интересные мастер-классы и выставка творчества детей из разных уголков региона.

Мамы и папы могли посетить круглые столы, проверить свое здоровье в передвижном здравпункте и узнать все о действующих мерах поддержки семей.

Гостей форума поприветствовала заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова. Она отметила, что в своем Послании Губернатор Алексей Дюмин подчеркнул: Тульская область должна стать регионом комфортного проживания семей с детьми. Для этого ведется большая работа по всем направлениям: развиваются образование и здравоохранение, реализуется множество инвестиционных проектов, открываются новые производства, создаются рабочие места, совершенствуется социальная инфраструктура.

– Губернатор Алексей Дюмин и правительство региона уделяет серьезное внимание укреплению института семьи, поддержке материнства и детства. Сейчас в Тульской области действуют 55 финансовых мер поддержки, из них 43 – региональные, - подчеркнула Ольга Гремякова.

Заместитель председателя правительства также отметила, что в регионе реализуются и новые проекты по поддержке семей с детьми. Так, с 1 июня начала работу социальная служба «Мой семейный центр». Она призвана обеспечить семьям с детьми комфортную навигацию при получении услуг. Он объединяет работу служб и специалистов отделений помощи семье и детям государственных учреждений, представителей межведомственных муниципальных команд специалистов. Каждая семья, имеющая детей, сможет получить бесплатное юридическое, психологическое, социальное сопровождение, а также помощь в решении жилищных проблем, семейно-бытовых споров, получении социальной поддержки, поиске решений по выходу из трудной жизненной ситуации с возможностью применения технологий медиации. На базе центра работает социальная служба «Семейная диспетчерская». Диспетчер консультирует по телефону 129. При необходимости звонок переадресовывается на профильного специалиста центра или в другое профильное учреждение.

Кульминацией форума стало вручение почетных знаков «Материнская слава» многодетным мамам. Женщин, получивших награду в этот день было шестеро, и у каждой из них своя богатая семейная история.

Вероника Кононыхина из города Донской, многодетная мать пятерых детей. Она работает педагогом-психологом Тульского областного центра реабилитации инвалидов.

Дети в семье Кононыхиных музыкально одарены: старшая дочь с отличием окончила музыкальную школу по классу скрипки, средний сын играет на флейте, младшие дети посещают творческие кружки. Вероника – общественный деятель, является основателем и руководителем программы «Самая лучшая мама», направленной на оказание комплексной помощи мамам, воспитывающим детей-инвалидов.

– Старшему сыну – 20 лет, младшей дочери – 5 лет. Мои мама и папа из многодетных семей, а я у них была одна. Поэтому с детства мечтала о большой семье, чтобы нас было семеро. Я очень рада, что моя мечта сбылась. Многодетной мамой быть несложно, нужно просто найти подход к каждому и находить время на общение – и вместе, и с каждым ребенком в отдельности. Для моих детей такая большая семья – это норма, так что я надеюсь, они продолжат наши традиции, и я стану счастливой бабушкой.

Мне приятно, что сейчас очень хорошо поддерживают многодетные семьи, и в материальном плане, и в плане создания условий для развития детей. Даже в провинциальных городах появилось много мест, где они могут заниматься творчеством и развиваться.

Ольга Чадаева из Новомосковска. она многодетная мать пятерых несовершеннолетних детей. Все дети Ольги имеют музыкальные способности: старшая дочь с отличием окончила музыкальную школу по классу флейты, младшие дети учатся играть на домре и тромбоне. Еще один сын, несмотря на ограниченные возможности здоровья, активный участник фестивалей творчества детей «Шаги к успеху». Ольга – активный член Тульской региональной общественной организации «Ассоциация многодетных семей».

– Даниилу – 17 лет, Лие – 16 лет, Ане – 14 лет, Матвею – 10 лет, Эвелине – 6 лет. Я с детства мечтала о большой семье. Росла в семье, любящей Бога, поэтому никак иначе семью себе не представляла. Уделить всем время непросто, поэтому иногда приходится где-то жертвовать собой, сдвигать свои интересы в угоду детским. Самое важное в семье для меня – это любовь. Всё строится на этом, в том числе и взаимопонимание с супругом и детьми. Мне очень приятно получать награду, это показатель того, что в нашем обществе ценят многодетные семьи. Важно, чтобы в нашем обществе об этом не забывали.

Наталья Золотухина –тулячка, многодетная мама восьмерых несовершеннолетних детей. Весь домашний быт и школьные дела детей лежат на ее хрупких плечах. Старшие дети успешно обучаются в образовательной школе, а также занимаются в музыкальной школе по классам домра, баян, гитара. Играют в школьном оркестре русских народных инструментов. Семья Золотухиных занимается волонтерской деятельностью, на протяжении нескольких лет участвует в благотворительной акции «Белый цветок». Екатерина Кирильчук – многодетная мать шестерых детей, пятеро из которых несовершеннолетние. Екатерина Олеговна по образованию учитель начальных классов, социальный педагог. Ее дети успешно обучаются в школе, профессионально занимаются музыкой. Екатерина – активный член Тульской региональной общественной организации «Ассоциация многодетных семей». Ульяна Попова из Тулы – многодетная мать семерых несовершеннолетних детей. Ульяна Игоревна по образованию художник-мастер декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Старшие дети успешно обучаются в образовательной школе, а также учатся в музыкальной школе по классам фортепиано и домра. Поповы оказывают посильную волонтерскую помощь тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Ульяна – активный член Тульской региональной общественной организации «Ассоциация многодетных семей». Ирина Переломова – доцент кафедры анатомии и физиологии человека Тульского государственного политехнического университета, многодетная мать пятерых детей, четверо из которых несовершеннолетние. Ирина – кандидат биологических наук, автор более 90 научных публикаций, а также соавтор учебных пособий. Старший сын – обладатель стипендий Правительства и Президента России, самый молодой докладчик на Европейском конгрессе по спортивной медицине в Словении. Дочь – победитель Всероссийской олимпиады «Высшая проба». Еще один сын – победитель чемпионата России по народным и джазовым танцам. Семья Переломовых – активные участники и призеры региональных и муниципальных конкурсов, победители областного конкурса «Семья года – 2019», участники Всероссийского конкурса «Семья года». – Мечты о большой семье у меня не было. Мои родители были единственными детьми в своих семьях, у меня не было не то что родных, но и двоюродных братьев и сестер. Большая семья – это наша общая заслуга с мужем, он дарит нам уверенность, берет на себя решение многих вопросов, в том числе финансовых, и любит нас.

Семья для меня – это постоянный источник положительных эмоций. Да, это непросто. Но успехи ребят, их победы, а иногда и просто их банальное желание помочь мне перекрывают все сложности.

Я работаю, и это, можно сказать, мой принцип. Люблю свою работу, она помогает мне реализовываться. Я считаю, что дети должны видеть перед собой пример трудолюбия. Работающая мама тоже вселяет уверенность в детей, что они могут выбрать для себя профессию и при этом построить большую и счастливую семью.

Почетный знак был учрежден в 2008 году, с этого момента награду получили 571 жительница региона.