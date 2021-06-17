Тело пропавшего в Дубенском районе мужчины нашли в реке

Фото из архива Myslo.

По предварительным данным, он утонул во время рыбалки.

Пропавший в Дубенском районе 41-летний мужчина обнаружен мертвым. О его местонахождении ничего не было известно с 13 июня – он уехал на рыбалку и пропал.

Как стало известно Myslo, тело погибшего обнаружили в реке в районе села Воскресенское. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.

По факту обнаружения тела проводится проверка.