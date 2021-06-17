Фото из архива Myslo.
Тело пропавшего в Дубенском районе мужчины нашли в реке
По предварительным данным, он утонул во время рыбалки.
Пропавший в Дубенском районе 41-летний мужчина обнаружен мертвым. О его местонахождении ничего не было известно с 13 июня – он уехал на рыбалку и пропал.
Как стало известно Myslo, тело погибшего обнаружили в реке в районе села Воскресенское. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.
По факту обнаружения тела проводится проверка.
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