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Тело пропавшего в Дубенском районе мужчины нашли в реке
Фото из архива Myslo.

Тело пропавшего в Дубенском районе мужчины нашли в реке

По предварительным данным, он утонул во время рыбалки.

Пропавший в Дубенском районе 41-летний мужчина обнаружен мертвым. О его местонахождении ничего не было известно с 13 июня – он уехал на рыбалку и пропал.

Как стало известно Myslo, тело погибшего обнаружили в реке в районе села Воскресенское. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.

По факту обнаружения тела проводится проверка.

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