Алексинец влез через балкон к возлюбленной и и набросился с ножом на спящего у нее гостя

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Доказательства, собранные следственным отделом по г. Алексин СУ СКР по Тульской области и представленные Алексинской межрайонной прокуратурой, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 23-летнему жителю города Алексин.

Мужчина признан виновным в совершении двух эпизодов краж с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и покушения на убийство (ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что утром 3 января 2021 года на улице Металлистов в Алексине находившийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник забрался через балкон в квартиру своей сожительницы, с которой ранее у него произошел конфликт. Там он увидел спящего в квартире незнакомого ему мужчину и набросился на него с ножом.

9 ударов ножом в грудь, живот и другие части тела: потерпевший остался жив только вследствие своевременно оказанной ему медицинской помощи.

Кроме того, в ходе следствия установлено, что несколькими месяцами ранее обвиняемый похитил из той же квартиры и продал два телевизора, принадлежащие сожительнице и ее знакомой.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 60 тысяч рублей.