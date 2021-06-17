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Алексинец влез через балкон к возлюбленной и и набросился с ножом на спящего у нее гостя
Фото из архива.

Алексинец влез через балкон к возлюбленной и и набросился с ножом на спящего у нее гостя

Суд вынес ревнивцу приговор.

Доказательства, собранные следственным отделом по г. Алексин СУ СКР по Тульской области и представленные Алексинской межрайонной прокуратурой, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 23-летнему жителю города Алексин.
 
Мужчина признан виновным в совершении двух эпизодов краж с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и покушения на убийство (ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ).
 
Следствием и судом установлено, что утром 3 января 2021 года на улице Металлистов в Алексине находившийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник забрался через балкон в квартиру своей сожительницы, с которой ранее у него произошел конфликт. Там он увидел спящего в квартире незнакомого ему мужчину и набросился на него с ножом. 
9 ударов ножом в грудь, живот и другие части тела: потерпевший остался жив только вследствие своевременно оказанной ему медицинской помощи.
Кроме того, в ходе следствия установлено, что несколькими месяцами ранее обвиняемый похитил из той же квартиры и продал два телевизора, принадлежащие сожительнице и ее знакомой.
 
Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 60 тысяч рублей.
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